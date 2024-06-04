"Нічого кримінального": затриманих, які побили українських волонтерів у Чехії, відпустили

Вдень, 1 червня, російськомовні іноземці побили українських волонтерів у центрі Праги. Однак для так званих шанувальників руського міра жодних наслідків чомусь не було.

Так, у Чехії відпустили затриманих у справі про напад на українських волонтерів. Представники місцевої прокуратури абсурдно стверджують, що нібито під час інциденту не трапилося нічого кримінального.

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Не зробили нічого "кримінального"

За словами речника місцевої прокуратури Алеша Цимбалу, серед затриманих були громадяни однієї з країн Європейського Союзу, а саме – Німеччини.

Попри те, що спершу в нападі підозрювали російських туристів через акцент тих, кого зняли на відео, лише один із затриманих має "російсько-українське походження". На місці інциденту затримали одного з учасників нападу, ще чотирьох – узяли під варту в аеропорту.

Поліціянти допитали їх усіх та переглянули відеозаписи нападу, однак не лише ті, які зробили українські волонтери, а й ті, що знімали самі затримані, а також кадри з міських камер відеоспостереження.

З відео буцімто незрозуміло, чи затримані справді схвалюють війну в Україні. Речник поліції розповів, що на деяких кадрах на запитання "Ви перебуваєте в Чехії та схвалюєте Росію?" один із затриманих відповів лише, що перебуває у Чехії.

У поліції виправдовуються та кажуть, що незрозуміло, чи усвідомлювали учасники суперечки, про що вони сперечаються. Ба більше, на записах із камер відеоспостереження нібито не видно, аби хтось із затриманих ударив одного з волонтерів.

Чеські правоохоронці також не виявили жодних тілесних ушкоджень. Тому, як каже речник, не було й суспільно шкідливої поведінки затриманих, за яку можна було б понести покарання.

Це означає, що кримінальної відповідальності жодного із затриманих встановити не вдалося. Тому, трьох затриманих звільнили 3 червня, а вже сьогодні, 4 червня, ще двох.

Їм також не висунули жодних звинувачень, проте у поліції продовжать розслідування. Справу можуть передати до адміністративного органу, який може, зокрема, накласти штраф.

За словами представників поліції, ситуація "була непрозорою та заплутаною", тому буцімто "могло статися непорозуміння".

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