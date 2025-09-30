Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини.
Що відомо про побиття ветерана на Львівщині?
Поліцейські, переглядаючи соцмережі, побачили допис, в якому авторка розповідала про побиття ветерана російсько-української війни, що сталось у місті Пустомити Львівського району.
Водночас, як зазначили в поліції, до них офіційне звернення щодо ситуації не надходило.
Правоохоронці зареєстрували інформацію і наразі встановлюють обставини інциденту та осіб, які завдали тілесних ушкоджень потерпілому.
"Вирішується питання правової кваліфікації", – додали в поліції.
Побиття військових: схожі випадки
У квітні у Києві поліція затримала двох підлітків, які побили військового у Гідропарку. Вказувалося, що група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі юнаки повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками.
Кількома днями раніше на військового напали у Солом'янському районі столиці. В поліції з'ясували цю інформацію під час моніторингу соцмереж. Тоді зазначалося, що заяв чи повідомлень про подію до них не надходило.
Схожий випадок минулого року був і на Вінниччині. Тоді на залізничному вокзалі у Жмеринці побили військового і відібрали у нього рюкзак з особистими речами. Тоді правоохоронці затримали підозрюваних.