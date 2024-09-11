"Почали ображати, вимагати гроші": ветеран, якого побили в Смілі, розповів подробиці інциденту

Колишній військовослужбовець Анатолій Гончаренко розповів, як його побили у Смілі. Стосовно нападника порушено кримінальне провадження за чотирма статтями.

Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції в області Зоя Вовк. Нині підозрюваного доставляють до суду для обрання запобіжного заходу.

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Постраждалий розповів про побиття

Ветеран Анатолій Гончаренко розповів, що на вулиці ввечері 3 вересня він зустрівся з жителем Сміли, з яким у його батьків був конфлікт.

Батьків на дорозі "підрізали" та почали принижувати. Через цей конфлікт вони сфотографували машину з номерними знаками. І я опублікував допис з фотографією авто і написав, що хотів з’ясувати про цей конфлікт. Але не таким шляхом, як воно було, а просто хотів дізнатися, у чому був конфлікт і вирішити це, –

заявив він.

Діалог, як зазначив колишній військовослужбовець, закінчився його побиттям.

"Вони зразу підійшли та почали ображати, вимагати гроші за авто. Почали ставити мене на "лічильник". Буквально через декілька хвилин розмови той, що на мене кричав і обзивав, він зразу почав бити. Тобто я йому нічого не казав проти: ніяких погроз не було, все тихо-мирно", – зазначив ветеран.

Відео конфлікту на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував громадський діяч Анатолій Терещенко. Після інциденту Анатолія Гончаренка підтримали колеги-військові. Коли ситуація набула розголосу, ветеран вирішив звернутися до правоохоронних органів.