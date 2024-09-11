Підозрюваного у побитті ветерана у Смілі затримали, він записав відео з вибаченням

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження одразу за чотирма статтями.

У побитті ветерана підозрюють 28-річного жителя Сміли. Він переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.

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За місцем проживання фігуранта провели обшуки

Після затримання підозрюваного за його місцем мешкання провели обшуки. Правоохоронці знайшли там зброю та, попередньо, наркотичний засіб.

Момент затримання підозрюваного: дивіться відео

Через це за результатами слідчих дій слідство внесло додаткові відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що за побиття ветерана йому вже оголошено підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб, та у вимаганні (ч. 2 ст. 296 ККУ та 4 ст. 189 КМУ відповідно).

Результати обшуку: фото Нацполіції

У мережі з'явилося відео з вибаченнями підозрюваного

Тим часом у мережі з'явилося відео, у якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії "за цю ситуацію". Він сказав, що поважає українців та ЗСУ, а "дана ситуація случилася не повністю розібраною" і він "не хотів, щоб так получилось".

Підозрюваний перепрошує за побиття ветерана: дивіться відео

Нагадаємо, колишнього бійця ССО Анатолія Гончаренка побили за те, що він у соцмережах розшукував іномарку, яка, з його слів, спричинила аварійну ситуацію з його батьками. Крім цього, ветерана примусили записати відео з вибаченнями.

Найближчим часом суд обере затриманому підозрюваному запобіжний захід – слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.