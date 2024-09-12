За побиття військового у Смілі запобіжні заходи обрали ще двом співучасникам

Запобіжні заходи обрали ще двом підозрюваним у побиття ветерана у Смілі. Їх взяли під цілодобовий домашній арешт.

Про такі запобіжні заходи клопотав прокурор Смілянської окружної прокуратури Черкаської області.

Дивіться також "Почали ображати, вимагати гроші": ветеран, якого побили в Смілі, розповів подробиці інциденту

По цій справі проходять троє підозрюваних

Загалом за результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали трьох підозрюваних.

Головний підозрюваний – 28-річний чоловік, якого підозрюють саме у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів. Ще двоє проходять як співучасники у хуліганстві (ч. 2 ст. 296 КК України).

Довідка. Колишнього бійця ССО Анатолія Гончаренка побили після того, як він у фейсбуці розшукував іномарку, яка, за його словами, спричинила ДТП з його батьками. Також нападники змусили військового перепросити на відео.

Нагадаємо, що головного підозрюваного затримали 11 вересня. Він переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкащини.

Під час обшуків у нього виявили зброю та наркотики. Тож йому повідомили про підозри за чотирма статтями:

у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

Наразі чоловік перебуває під вартою.