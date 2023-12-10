Смертельне побиття військового у Чорноморську: підозрюваних відпустили на поруки

Підозрюваних у смертельному побитті військового у Чорноморську відпустили на поруки. Відповідне рішення ухвалила колегія Одеського апеляційного суду.

Про це повідомляє місцеве видання "Альтернатива". За їхньою інформацією, підозрюваних Кирила Котляра та Володимира Ізюмського відпустили 5 грудня, змінивши запобіжний захід на особисту поруку.

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Підозрюваних відпустили на поруки

Колегія Одеського апеляційного 5 грудня обрала остаточний запобіжний захід Кирилу Котляру та Володимиру Ізюмському, які підозрюються у смертельному побитті військового Юрія Куприча.

Як становило слідство, підозрювані також військові. Котляр – старшина 2-ї статті, а Ізюмський – матрос. 23 жовтня, коли відбулося побиття, військові були у звільненні. Відомо, що 25 жовтня підозрювані нібито самостійно з'явилися до відділку поліції та визнали свою провину. Вже 27 жовтня слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області, за клопотанням прокурора, обрав їм запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Їх поклали на 5 командирів військової частини різного рівня, де Котляр та Ізюмський проходять службу.

Колегія Одеського апеляційного суду 5 грудня погодилася з рішенням першої інстанції та залишила запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Що відомо про побиття військового у Чорноморську