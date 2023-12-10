Смертельне побиття військового у Чорноморську: підозрюваних відпустили на поруки
Підозрюваних у смертельному побитті військового у Чорноморську відпустили на поруки. Відповідне рішення ухвалила колегія Одеського апеляційного суду.
Про це повідомляє місцеве видання "Альтернатива". За їхньою інформацією, підозрюваних Кирила Котляра та Володимира Ізюмського відпустили 5 грудня, змінивши запобіжний захід на особисту поруку.
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Підозрюваних відпустили на поруки
Колегія Одеського апеляційного 5 грудня обрала остаточний запобіжний захід Кирилу Котляру та Володимиру Ізюмському, які підозрюються у смертельному побитті військового Юрія Куприча.
Як становило слідство, підозрювані також військові. Котляр – старшина 2-ї статті, а Ізюмський – матрос. 23 жовтня, коли відбулося побиття, військові були у звільненні. Відомо, що 25 жовтня підозрювані нібито самостійно з'явилися до відділку поліції та визнали свою провину. Вже 27 жовтня слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області, за клопотанням прокурора, обрав їм запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Їх поклали на 5 командирів військової частини різного рівня, де Котляр та Ізюмський проходять службу.
Колегія Одеського апеляційного суду 5 грудня погодилася з рішенням першої інстанції та залишила запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
Що відомо про побиття військового у Чорноморську
- Уночі 22 жовтня у Чорноморську напали на військовослужбовця Юрія Куприча. Інцидент стався на вулиці Лазурній біля магазину "Верже" близько о 23:30. На опублікованих у мережі записах з камер спостереження видно, що нападників було 5. Вони били чоловіка ногами.
- Унаслідок побиття Юрій отримав перелом шиї та набряк мозку. Також рідні заявили, що у військового викрали особисті речі: банківські картки, смартфон і військовий квиток.
- Дружина Юрія розповіла, що чоловік і раніше мав проблеми зі здоров'ям. Навесні 2023 року йому провели складну операцію – в грудному відділі чоловік має 6 болтів, адже мав перелом хребта. Крім того, Юрій має хворобу, через яку не повертається шия.
- На наступний день після свого дня народження Юрій Куприч помер у лікарні. Медики попереджали сім'ю, що стан потерпілого складний і не давали жодних прогнозів. Попри усі намагання, лікарям не вдалося врятувати військового.