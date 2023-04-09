"Православне братство": військовий, якого побили в Хмельницькому, розповів, що це за попи

Нещодавно всю Україну сколихнула історія з побиттям українського воїна священниками УПЦ МП. Як виявилось згодом, російські попи на Хмельниччині мали своє "Православне братство".

Про це, зокрема, розповів сам воїн Артур Ананьєв. За його словами, це братство створили для того, аби фізично розв'язувати питання, що стосувались Московського патріархату.

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Хто входив до "Православного братства"

Ананьєв розповів, що, до прикладу, у село з 500 мешканцями, де громада хотіла перейти до ПЦУ, привозили 200 осіб з цього бойового об'єднання та бабусь, які співали та казали, що не треба переходити. А ці молодчики, каже воїн, погрожували людям та стверджували, що намагання перейти до ПЦУ "не зійде з рук просто так".

"Православне братство" / Фото надав Артур Ананьєв

Військовий розповідає, що давно знав ченця УПЦ МП Ігоря Слободяна, який і побив його.



Ігор Слободян / Фото надав Артур Ананьєв

Насправді в цьому братстві є кримінальні елементи. Можна навіть сказати, що кримінальні авторитети. Також є люди з наркотичною залежністю, є з купою статей та справ за побиття дружин і жінок вдома,

– каже Ананьєв.

Увесь цей контингент зібрався в "Православному братстві", до якого, власне, входив і Слободян.

Ввечері ресторан, а зранку церква

Ананьєв стверджує, що у церкві його били близько 5 людей. Один з них — це Павло на прізвисько Мойка.

"Усі знають, що ввечері він з блатними сидить у ресторані, а зранку молиться в церкві. Він був у чорній рясі й тиснув мені на живіт і груди. Думаю, що всі люди, які мене били, якраз із цього їхнього "силового батальйону" – братства", – вважає військовий.

Наразі усіх причетних до побиття військовослужбовця встановлює слідство.

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