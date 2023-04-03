Побиття військового в храмі УПЦ МП у Хмельницькому: Артур Ананьєв написав заяву в поліцію

Колишній військовослужбовець 19-го окремого стрілецького батальйону Артур Ананьєв 3 квітня написав заяву у поліцію. Його у Свято-Покровському кафедральному соборі побили священники УПЦ МП.

Начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега підтвердила, що постраждалий написав заяву. На її підставі додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального Кодексу України – "умисне легке тілесне ушкодження".

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Військовий зафіксував побої

Артур Ананьєв розповів, що зараз він перебуває на лікуванні, а також фіксує побої. За словами військового, він прийшов у собор під час недільного богослужіння.

Якщо якісь люди хотіли переходити в інші храми, ну, з Московського патріархату хотіли переходити в Православну церкву України, вони направляли просто в ті села "тітушок", бабусь, які ходили, обдурювали людей, що не потрібно переходити. Вони проповідували про "один народ",

– зазначив чоловік.

Саме тому він вирішив піти та перевірити, чи змінилася якось ситуація. Ананьєв прийшов на службу, подивився, послухав хвилин 10 і зрозумів, що взагалі нічого не змінюється.

"Все, як було, так і є. І я звернувся до людей із запитанням: "Скільки повинно ще загинути людей, щоб ви перестали молитися Московському патріархату?" Після цього, не знаю, чи його можна так називати, піп з неймовірними бійцівськими здібностями разом з іншими представниками накинулися і почали бити. Вони викручували руки, давали ляпаси, душили. Робили все, що не мало б відбуватися в церкві", – зауважив військовий.

За словами військового, він не очікував, що через відео біля собору ввечері збереться стільки людей.

"Не зміг доєднатися до таких державотворчих рішень Хмельницької громади. Взагалі, українці — це дуже згуртований народ. Такого ажіотажу я не очікував, чесно кажучи, мені було дуже приємно те, що люди відгукнулися. Стосовно вибачень, мені дуже сподобалося, як сказав мій побратим "Маестро": "Нікому не потрібні його вибачення. Він вибачення, якщо хоче просити, то їх буде просити на фронті", – підсумував Ананьєв.

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