Після поліції, за словами дружини постраждалого військового Тетяни Штан, на місце події нібито прибув підполковник ТЦК та СП. Деталі події повідомили також у поліції Тернопільської області.

Що відомо про інцидент з побиттям військового?

За даними поліції, мережею ширилось відео бійки у Кременці, що на Тернопільщині. Перед цим увечері 11 січня сталась ДТП за участі автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла. Поліцейські запевнили, що аварія обійшлась без постраждалих.

Проте, за словами правоохоронців, між водіями виник конфлікт. Тоді водій квадроцикла зі знайомим побили водія автомобіля – 41-річного військовослужбовця ЗСУ. Медики діагностували у потерпілого травми обличчя.

Як розповіла дружина військового Тетяна Штан у Facebook, нетверезі молодики гуртом побили її чоловіка. Жінка стверджує, що нападники зупинились тільки після приїзду поліції. Далі там з'явились знайомі водія квадроцикла. Вони буцімто почали пропонувати гроші, які військовий не взяв.

Після цього, за її словами, на місце події нібито прибув підполковник ТЦК та СП. Він, як далі розповідає Тетяна Штан, не перевіряв документи у цивільних, а звернувся до військового.

Він з'явився, аби запитати: "Б***ь, а де твій папірець, ти як раб з частини вийшов і залишив межі гарнізону. Ти чого тут їздиш і заважаєш поважним людям на квадроциклах розсікати, я зараз подзвоню у ВСП і все доповім,

– написала Штан.

У дописі також зазначається, що в поліцейському протоколі водія квадроцикла вказали нібито як "невідомого". Водночас жінка стверджує, що тест на алкогольне сп'яніння не проводили, а "транспорт без реєстрації та страховки віддали власнику".

У коментарі 24 Каналу в Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що знають про подію зі ЗМІ, але "не мають повноважень коментувати".

