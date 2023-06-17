Переслідували на автомобілях та побили: стали відомі подробиці нападу на волонтера в Херсоні

У Херсоні напали на волонтера "Карена", який безкоштовно займається евакуацією населення з небезпечних регіонів. Поліція встановила та підтвердила, що на нього напали "чорні перевізники".

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудінн розповів, що поліція встановила осіб, які побили волонтера в Херсоні. Проти них вже відкрито відповідне кримінальне провадження.

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Поліція розшукала нападників

16 червня двоє чоловіків підло напали на волонтера, який безкоштовно вивозить людей з небезпечних територій. Його били кулаками, поки він не впав і продовжували бити ногами. Усі припущення, які раніше писали у мережі, виявились правдою. На волонтера справді напали ті, які вивозять людей з небезпечних територій за гроші. Вочевидь, так "чорні перевізники" хотіли залякати "конкурента", який допомагає людям, адже у їхніх очах він забирає їхній прибуток.

Нападники вже встановлені, вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, яке спіткало людей під час російської агресії,

– повідомив Прокудін.

Він сказав, що поліція вже з ними розбирається. Наразі зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (хуліганство).

В ОВА наголосили, що евакуація з області відбувається безкоштовно і закликали жителів регіону не співпрацювати з перевізниками, які просять гроші за порятунок.

Ще раз наголошую всім мешканцям Херсонщини – у нас евакуація безкоштовна. Непотрібно платити тим, хто наживається на людській біді,

– сказав очільник Херсонської ОВА.

Волонтер відмовився писати заяву

У поліції Херсонської області уточнили, що напад стався близько 16:00. 42-річний волонтер приїхав із пасажирами до автовокзалу, де до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець та ще один чоловік.

Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійку. За кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу. Писати заяву за фактом його побиття чоловік відмовився,

– мовиться в повідомлені.

У поліції уточнили, що слідчі дії тривають.

Що відомо про волонтера, на якого напали

Карен наразі координує роботу волонтерів в Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення він допомагав жителям Київської області й вже близько року працює в Херсонській області.

Волонтер займається евакуацією жителів небезпечних регіонів, постачанням гуманітарної допомоги та проводить збори на військові потреби.

Зауважимо, що першим про побиття волонтера повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко. У мережі також поширюють відео цинічного нападу. На кадрах видно, що байдужий очевидець втрутився, щоб завадити нападникам, але відео закінчується тим, що один з кривдників небезпечно наближається до добродія.