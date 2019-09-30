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      Побиття ветерана війни, який зізнався, що він гей: який стан у потерпілого

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      Василя Давиденка побили у Києві
      Василя Давиденка побили у Києві / facebook.com

      5 невідомих чоловіків жорстко побили ветерана війни на Донбасі Василя Давиденка у Києві. Нещодавно він публічно заявив, що є геєм.

      Ветеран почуває себе погано після інциденту, пише "Громадське".

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      Зловмисники били Василя в пах, у голову, а потім ногами. Б’ючи в корпус, порвали його спеціальний пояс-корсет для хребта, покаліченого під час війни.

      Вся голова в шишках, пах ниє, ще й без корсета спина крутить, що в собачій позі тільки ходити. Обличчя ціле – то і добре. У мене воно в роботі головне,
      – сказав він.

      Давиденко зазначив, що сьогодні він на роботі, а по завершенню робочого дня планує піти у поліцію й написати заяву про побиття. Побої у потерпілого наразі не знімали.

      Що відомо про побиття військового у Києві?28 вересня 5 невідомих напали на ветерана війни на Донбасі Василя Давиденка біля будинку. Чоловіки сильно побили військового через його камінг-аут. Напередодні Васил заявив, що він гей. На місці роботи колеги влаштували Василю тихий бойкот.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Війна на Донбасі ЛГБТ Новини Києва Поліція Постраждалі Операція Об'єднаних сил
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