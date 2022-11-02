Антонівському мосту знову було зле: відео свіжого прильоту

Вдень 2 листопада на тимчасово окупованій Херсонщині прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що у росіян знову "розцвіла бавовна" біля Антонівського моста.

Так, про вибухи на Херсонщині повідомили близько 13:30. Згодом появилося й саме відео вибухів у мережі, які, ймовірно, прогриміли саме у цей час повідомляє 24 канал.

Цікаво Після частих візитів "бавовни": у мережі показали, який вигляд має Антонівський міст

Вибух був не один

Зокрема на відео видно, що прильоти були й біля моста. Ймовірно, захисники цілили по переправі росіян, якою вони можуть перевозити техніку та особовий склад. Повідомлень, чи зазнав сам міст нових руйнувань, наразі немає.

Вибухи біля Антонівського моста: відео

Ні дня без "бавовни"

Зазначимо, що вибухи біля цього моста – не рідкість, адже він вкрай важливим для логістики російської армії. Саме Антонівський міст сполучає Херсон із окупованими частинами лівобережжя, й саме там Росія може перекидати для атак свої війська на правий берег Дніпра, або евакуйовувати їх.

Нижня течія Дніпра є природним бар'єром із шириною водного шляху близько тисячі метрів. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні,

– зазначили раніше аналітики розвідки Британії.

Й оскільки знищення цього моста ускладнює логістику росіян, туди часто цілять наші військові. Так, вчора, 1 листопада, захисники України вкотре вдарили по цьому об'єкту. У мережі припускають, що удар завдали по переправі окупантів. Однак офіційного підтвердження цього наразі немає.

Результативний удар завдали й наприкінці жовтня. Хоч росіяни заявляли, що їхнє ППО справилося з усіма атаками України, нашим військовим вдалося знищити колону техніки та баржі росіян.

Цікаво – експерт вважає, що Росія збирається здавати Херсон: відео