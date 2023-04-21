Де окупанти палять землею проросте нове життя: у Бахмуті українські військові висадили новий ліс

Російська орда намагається щоденно вбити якомога більше українців, знищити якомога більше українських міст. І найзапекліші бої тривають у Бахмуті, який окупанти вирішили зрівняти з землею. Та попри це захисники держави не лише мужньо тримають оборону, а й відновлюють ліси.

Такий "Ліс перемоги" проросте на околицях міста с саджанців, посаджених 93 ОМБР. Їх разом із гуманітарною допомогою воїнам передало держпідприємство "Ліси України".

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Завдяки 93 ОМБР хвойний ліс проросте поблизу Бахмута

Як повідомили у "Лісах України", перед відправкою на Схід ці саджанці були вирощені на території філії "Рава-Руське лісове господарство". Коли військові отримали їх, вони вирішили висадити молодий ліс на околицях Бахмута.

Безмежно цінно, що попри запеклі бої, відсутність нормального сну, відпочинку, наші захисники знаходять час для цього! Щиро віримо, що через десятки років цей могутній ліс радуватиме наших нащадків,

– написали у "Лісах України".

З вірою у Перемогу нашої держави військовослужбовці одразу й назвали майбутній ліс "Лісом перемоги". На тлі вибухів вони записали відео, де подякували за постійну допомогу.

Ну що, друзі, зараз ми починаємо саджати саджанці і разом будуємо "Ліс перемоги". Слава Україні!

– сказали вони.

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Що відбувається поблизу Бахмута станом на 21 квітня

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, станом на 21 квітня найгарячішим місцем на фронті залишається Бахмут. Там йдуть запеклі бої, а противник знищує вщент будинки і споруди.

Окупанти намагаються просуватися вперед, однак зазнають шалених втрат. Хоч ситуація залишається напруженою, захисники України контролюють її.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що російські війська наблизились до траси Костянтинівка – Бахмут на відстань до 300 метрів.

До цієї траси загарбницькі війська прориваються кілька місяців. Однак сьогодні вона перестала бути головною логістичною артерією українських військових. Натомість траса Костянтинівка – Бахмут є рубежем оборони.