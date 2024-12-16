Поблизу Черкас та на околицях працює ППО
Черкаська область уночі 16 грудня зазнала атаки ударних дронів. ЗМІ повідомили про роботу ППО.
Зокрема, Суспільне повідомило про це, як зауважив 24 Канал. Небезпека є й в інших областях України.
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На Черкащині зафіксували "Шахеди"
О 05:34 ранку 16 грудня у Черкаській області зафіксували підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Російська армія запустила "Шахеди" та інші дрони уночі. Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 04:42.
А о 05:41 ЗМІ повідомили про роботу ППО у Черкасах та на околицях міста.
Повітряні сили у цей час повідомляли, що ударні БпЛА ворога є ще у кількох областях. Зокрема, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Київщині та на Житомирщині.
Зауважимо, 13 грудня в Черкаській області також лунали вибухи – під час атаки російськими дронами та ракетами. Того дня відбулися пуски з Ту-95, та ще у повітряному просторі перебували "Калібри".