Поблизу Києва через ожеледицю перекинувся мікроавтобус: фото

Поблизу Києва на Бориспільській трасі через ожеледицю перекинувся мікроавтобус. Автівка вилетіла у кювет.

Як пише "Страна", загалом на Бориспільській трасі трапилося одразу дві аварії. В одній з них автомобіль винесло на відбійник, у другому випадку – мікроавтобус перекинувся. ДТП трапилась неподалік повороту на аеропорт "Бориспіль".

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Зазначається, що у мікроавтобусі перебували водій та пасажирка. Водії інших автомобілів надали їм необхідну допомогу на місці. Обійшлося без жертв.