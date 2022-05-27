"Побоюються, що Україна нападе": чому почалася військова активність біля кордону Білорусі

Нещодавно Лукашенко наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною, щоб "відпрацьовувати" захист своїх територій. Експерти ж запевняють, бо Білорусь дійсно боїться, що Україна на неї нападе.

Про це 24 каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

До теми Ми контролюємо ситуацію на кордоні з Білоруссю і розуміємо мотиви Лукашенка, – Подоляк

За його словами, наразі не видно ударних угруповань зі складу білоруської армії.

Хоча вони задіюють на цьому напрямку близько 7 – 8 батальйонів для посилення охорони українсько-білоруського кордону,

– пояснив Машовець.

Але, на його думку, такі дії Білорусі носять характер більше військ посилення, ніж нападу на територію України.

"Щодо переміщення ракетних установок "Іскандер” у Брестську область, то це швидше бажання збільшити зону ураження на територію України, щоб обстрілювати ракетами західні області України", – вважає Машовець.

Він каже, що це логічний крок з боку Білорусі, оскільки Захід постачає нам зброю, зокрема і межах ленд-лізу. Водночас, за словами експерта, білоруси мають намір обстріляти шляхи постачання.

Координатор групи "Інформаційний спротив" розповів, що Білорусь також знімає техніку з довготривалого зберігання, проводять перевірку системи управління тощо.

Вони проводять певні підготовчі дії, але це більше несе оборонний характер, бо вони побоюються, що Україна перейде в наступ на Білорусь, а не навпаки,

– заявив Машовець.

Костянтин Машовець про військову активність у Білорусі:



Чи нападе Білорусь на Україну

Експерти запевняють, що таку загрозу не варто відкидати, хоча аналітики схиляються до думки, що Лукашенко не буде атакувати Україну, адже це може стати для нього "смертним вироком". Тим паче, що серед білоруських військових ця ідея не є популярною.

серед білоруських військових ця ідея не є популярною. ІНа думку військового експерта та історика Михайла Жирохова, Лукашенко в черговий раз "робить виставу" для Путіна, щоб він продовжував бути лояльним до нього.

Додамо, що 23 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що збройні сили Білорусі ведуть активну розвідку зі своєї території на Волинському та Поліському напрямках. Також вони розгорнули додаткові підрозділи в прикордонних районах Гомельської області.

У зверненні за 26 травня в Генштабі додали, що зараз на території Брестської області тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил та військ ППО збройних сил Білорусі.

Відео до теми – Білорусь підтвердила, що постачає зброю Росії