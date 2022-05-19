З початком війни Росії проти України багато що змінилося: експерт про ситуацію в Молдові

Взаємовідносини Кишинева із західним світом та Києвом суттєво змінилися на тлі відкритої агресії Росії проти України. Окрім того, відчутно загострилося питання співіснування Молдови та Придністров’я. Не кажучи вже про нагальні внутрішньополітичні проблеми, котрі Мая Санду повинна вирішувати тут і зараз.

Чого варто чекати від взаємин ЄС та Молдови, як вирішити проблему Придністров'я та впоратися з безпековими викликами на регіональному рівні і яким буде політичне майбутнє Санду – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу за сприяння Фонду громадської дипломатії розповів кандидат історичних наук, політичний аналітик Руслан Шевченко (Кишинів, Молдова).

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Міжнародна повістка

Європейський парламент закликав надати Молдові статус кандидата в члени ЄС. Як цей крок оцінюється в суспільстві? Наскільки це допоможе Санду посилити свої позиції?

Якби надання статусу кандидата в члени ЄС (а до цього теж має пройти певний час, до речі, ще невідомо, яке, враховуючи необхідність дотримання безлічі процедур) відбулося до війни в Україні, то, безсумнівно, це додало б правлячій ПДС чимало балів.

Але в нинішніх умовах, коли над країною нависла загроза війни, а крім того, конкретні результати правління ПДС виявилися досить незначні, незрівнянно менше обіцяного перед виборами 11 липня 2021 року – тепер ця перспектива викликає значно більш млявий відгук і мало впливає на рівень популярності Санду і створеної нею ПДС в країні.

Руслан Шевченко розповів про перспективи Молдови / Фото надано спікером

Мені здається, що такі дії Європи спрямовані суто на розмивання реальних інтеграційних процесів. Як ви думаєте?

ЄС хоче зберегти свою привабливість в очах країн колишнього СРСР. Їм треба дати якісь нові цілі, які наблизять їх до вступу в ЄС. Інакше для чого були всі ці 30 років заяв і обіцянок наших і європейських чиновників, що ми йдемо в Європу? Адже це відштовхує нас від Заходу і зміцнює позиції прихильників Росії.

Щоб не вийшло, як з перспективою вступу України до НАТО, яку канцлер ФРН Ангела Меркель заблокувала на Бухарестському (2008) саміті НАТО. Результатом цього, як відомо, стало вторгнення в Крим. Якби тоді в 2008-му прохання України було б підтримане або їй хоча б дали чітку перспективу вступу – тим більше з урахуванням повномасштабної війни, яка почалася 24 лютого 2022 року.

Приблизно те ж саме можна сказати і про нашу країну. Якби ми мали реальну перспективу вступу в ЄС, це серйозно змінило б настрої в суспільстві і сильно вплинуло б навіть на процес врегулювання придністровського конфлікту.

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Париж і Берлін вже починають просувати "компромісну" з Росією позицію. Зокрема, заяви глави Франції Макрона щодо політичного союзу в Європі з можливою участю України і Британії, але без членства в ЄС. Як можете оцінити?

Це повністю відповідає підходу ЄС щодо країн колишнього СРСР. На територіях цих країн існує ряд заморожених конфліктів, які можуть спалахнути в будь-який момент: Абхазія і Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові, тепер уже і Україна-Крим і Донбас.

Ця обставина є серйозною перешкодою для майбутнього вступу наших країн до ЄС. Також ЄС не хоче брати на себе відповідальність за економічну ситуацію в наших державах. Представник ЄС у Молдові Яніс Мажейкс заявив, що майже не головна причина гальмування євроінтеграційних процесів Молдови – це колосальний рівень корупції.

Наскільки мені відомо, приблизно така ж ситуація в Україні. Крім того існують ще й серйозні соціально-економічні проблеми, які посилилися в Україні під час війни.

Тому нам обіцяють "політичний" ЄС, але не більше того, причому без ясних роз'яснень, що це таке. Якщо США почнуть серйозно лобіювати цей порядок, то наші країни зможуть отримати в перспективі статус кандидатів в ЄС, але, як ми пам'ятаємо на прикладі тієї ж Туреччини, це зовсім не означає реальну інтеграцію і ми можемо сидіти в цьому "передбаннику" десятиліття.

Володимир Зеленський різко відреагував на останні "ініціативи" Макрона і заявив, що той по суті пропонував йому злити суверенітет України на угоду Путіну. Перекладаючи побутовою мовою Зеленський дав зрозуміти, що всі оцінки "цивілізованого" світу щодо необхідних змін в Україні (довгий шлях до інтеграції і т.д.) або інших держав Східної Європи не зовсім коректні через далеко не однозначні дій лідерів ЄС – Німеччини та Франції.

Європейські політики весь час намагалися "зберегти обличчя" Путіну, ще з часів агресії проти Грузії. Навіть зараз вони згодні на те, щоб закінчити війну з якимись територіальними придбаннями для Росії (за рахунок анексії частини території України) і стабілізувати таким чином ситуацію.

Володимир Зеленський різко оцінив заяву Макрона / Фото офісу Президента України

Але справа в тому, що такий сценарій розвитку ситуації не влаштовує ні українське суспільство, ні українських політиків в більшій частині. Простий аргумент: навіщо потрібні були всі ці жертви? Саме виходячи з настроїв у суспільстві Зеленський відкинув всі подібні спроби Заходу.

Ось ще одна ремарка в контексті заяв Макрона. Коли він пропонував ідею політичного ЄС за дужки були винесені дві країни – Україна і Великобританія. Ні для кого не секрет, що Британія посилює свій вплив у регіоні. У найбільш сміливих оцінках деяких британських експертів йдеться навіть про створення нового регіонального Союзу в Європі, як альтернативи ЄС. Судячи з усього, це вже турбує французів?

Вплив Франції та Німеччини на Україну в останні роки помітно знизився. Франція і Німеччина вели дуже обережну політику по відношенню до Путіна, і довгий час відмовлялися допомагати Україні озброєннями. Вони почали змінювати свої позиції через дуже серйозний тиск з боку світової громадськості.

Тоді як британський курс з "українського" питання був сформульований вже в перші дні війни і виглядав навіть жорсткіше американської. Британські політики на чолі з Борисом Джонсоном безперервно вимагали найсерйозніших санкцій щодо Росії і масштабних поставок зброї Україні. Безумовно, ці зусилля отримали повну підтримку у Києві і відкривають можливості для розширення впливу Британії на Україну в довгостроковій перспективі.

Для Англії представляють особливий торговий інтерес чорноморські порти України, тому вони так активно лобіювали передачу Києву протикорабельних ракет для їх захисту і подальшої, по можливості, деблокади.

Тим часом Франція і ФРН упустили момент і тепер Британія зміцнює свій вплив, користуючись тим, що у англійців ще з XIX століття залишалися важелі впливу на Болгарію і Туреччину. Ердоган нерідко діє в рамках британського порядку.

По суті створюється нова зона британського впливу в басейні Чорного моря, метою якої є видавлювання Росії з цієї ділянки, в тому числі шляхом розгрому Чорноморського флоту РФ. Якщо це завдання буде виконано, Англіязуміє значно посилити свої позиції.

Як цю ситуацію оцінюють політичні еліти Молдови і наскільки вони готові робити будь-які рухи в напрямку цього можливого союзу?

Наша влада ніколи не надавала особливого значення Великобританії, вони більшою мірою орієнтувалися на ФРН і частково Францію. Але, у разі реалізації планів Англії в Чорному морі, Париж і Берлін автоматично відійдуть на другий план, а наші політики почнуть переорієнтуватися на Лондон.

Це виглядає для Молдови навіть більш перспективно, чим дуже небезпечна політика Німеччини. Адже Німеччина – це федеративна держава і висловлювання багатьох німецьких політиків часто йшли в унісон з російським порядком, часом повністю всупереч інтересам Молдови з придністровської тематики.

Але це може викликати незадоволення в Бухаресті?

Румунія традиційно орієнтувалася більше на Францію і США. Але по суті Британія – це повноважний представник США в Європі, причому дуже впливовий, який нерідко сам робить серйозний вплив на США. Не зважати на це в Румунії не можуть. Бухарест це сприйме скоріше позитивно.

Інша справа, яку політику проводитиме Британія щодо Молдови. Лондон поки дуже мало про це висловлюється і ми просто не знаємо, які на берегах Темзи плани щодо Молдови.

Якщо вони пояснять своє бачення молдо-британських відносин і пропонований формат співпраці в регіоні, то це зможе суттєво зблизити позиції і отримати підтримку з боку наших політиків.

Придністровське питання і регіональні проблеми безпеки

Глава дипломатії ЄС Жозеф Боррель звернув увагу на проблему Придністров'я закликавши сторони (Кишинів – Тирасполь) до відповідальної політики. Поряд з цим ЄС оголосив про постачання військової допомоги Молдові. Як оцінюєте позицію Європи в цьому питанні?

Жозеф Боррель мав на увазі вирішення придністровського конфлікту суто мирними засобами. Але в даному випадку необхідність проведення "відповідальної політики" прекрасно розуміють не тільки у Кишиневі, але і у Тирасполі, так як сепаратистському режиму абсолютно не потрібна війна. Так що заява пана Борреля просто озвучує позицію ЄС, але не закликає сторони ні до чого. У цьому в нашому випадку немає ніякої потреби.

Що стосується військової допомоги ЄС, то вона була б, ймовірно, дуже потрібна в колишні роки, щоб у нас була створена сучасна боєздатна армія. А зараз таке оголошення ЄС виглядає дуже сильно запізнілим, яке не зробить ніякого істотного впливу на стан обороноздатності нашої країни.

Президент Молдови Майя Санду заявила про необхідність створення сучасних збройних сил, тоді як глава оборонного відомства Молдови Анатолій Носатий вступив з нею в якусь полеміку в оцінці нинішнього стану і боєздатності армії. Про що це говорить?

Президент Майя Санду має на увазі, що наша армія сьогодні не представляє з себе ніякої серйозної сили з військової точки зору, а озброєння, яким вона володіє, – давно вже минуле століття.

Санду визнала слабкість армії Молдови / Фото gov.md

Тому дійсно, наша армія повинна бути серйозно реформована, щоб відповідати сучасним вимогам, що пред'являються до збройних сил європейських держав, і в неї для цього повинні бути вкладені великі кошти, яких сьогодні, на жаль, наша країна не має.

Міністр оборони Анатолій Носатий в даному випадку захищає честь свого відомства, бо відкрито визнати, що сказане Майєю Санду – правда, означало б безглуздість його власної діяльності як міністра.

Продовження читайте незабаром у другій частині інтерв'ю, підготовленого за сприяння Фонду цивільної дипломатії.

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