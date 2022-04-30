З початку війни 7 тисяч людей оголошені зниклими безвісти, знайшли тільки половину, – МВС

Лише за 2 місяці повномасштабної війни Росії проти України правоохоронні органи України отримали понад 7 тисяч заяв про зникнення людей.

Близько половини зниклих людей знайшли. Втім, решту досі продовжують шукати. Окрім цього, нерозпізнаними залишаються багато тіл загиблих.

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Так, правоохоронці отримали близько 2 тисяч нерозпізнаних тіл загиблих. Згодом 1 282 померлих розпізнали. Але наразі ще 927 загиблим повинні зробити експертизи ДНК.

Ситуація погіршуватиметься в міру звільнення територій

У МВС розуміють, що перспективи невтішні й на звільнених територіях нерозпізнаних тіл буде багато. Тож міністерство вже звертається по допомогу до країн-партнерів та міжнародних організацій, щоб налагодити постачання потрібних реагентів та залучити до розслідувань додаткові експертні групи. Також в планах створити єдиний реєстр зниклих безвісти.

Перші кроки зроблено

Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян зустрілася з делегацією Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP), яку очолив директор з політики та співпраці Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Андреас Клаісер. До складу делегації увійшов і керівник відділу координації даних ICMP Едін Х. Яшарагіч та юрисконсульт ICMP Олександр Красноборов.

Мері Акопян ознайомила присутніх з тим, як МВС України проводить розслідування на звільнених від окупації українських територіях, алгоритмами роботи Нацполіції, рятувальників та інших служб й відомств.

Під час дискусії учасники зустрічі погодились обговорити кілька запропонованих планів співпраці, які можуть значно посилити можливості експертної служби та слідчих підрозділів України. Вже за кілька тижнів до Києва прибуде група спеціалістів, які дадуть конкретні поради та пропозиції щодо ідентифікації жертв російської агресії.

Довідка. ICMP має 25-річний досвід роботи ідентифікації зниклих безвісти за ДНК у 40 країнах світу. Комісія співпрацює з урядовими відомствами, інституціями, як опікуються питаннями зниклих безвісти, Міжнародним кримінальним судом, Інтерполом та іншими міждержавними організаціями. До слова, саме лабораторія ICMP проводила експертизи у справі збиття літака рейсу MH-17.

Жертви російської агресії в Україні: що варто знати

Станом на 29 квітня ООН підтвердила 6 134 жертви внаслідок російської агресії серед цивільних українців: 2 899 убитих та 3 235 поранених.

Але навіть в організації визнають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки інформація з тимчасово окупованих територій та тих, де ведуться інтенсивні бойові дії, затримується. Також ООН очікує підтвердження багатьох повідомлень. Наприклад це стосується Маріуполя, Ізюма та Попасної, де повідомляють про численні жертви серед мирного населення. Наразі ці цифри не включені до наведеної вище статистики ООН.

Зауважимо, що за оцінкою міськради Маріуполя росіяни вбили приблизно 20 тисяч мешканців міста. Для приховання своїх злочинів окупанти завезли туди мобільні крематорії. Також супутникові знімки виявили вже 3 місця масових поховань під Маріуполем. Масштаби траншей жахають.

Окрім цього, згідно з даними ОП російські окупанти вбили щонайменше 219 дітей. Зауважимо, що це лише офіційні та підтверджені дані.

Наразі неможливо точно підрахувати, скільки людей загинуло внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У тимчасово окупованих територіях та тих, де ведуться активні бойові дії, це підрахувати неможливо. Окрім цього, рятувальники досі розбирають завали на звільнених від окупантів територіях й продовжують знаходити тіла.

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