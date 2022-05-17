На початку війни сили противника переважали наші у 8 разів, – радник міністра МВС

Коли українські війська підуть у повноцінний контрнаступ, ми на умовному кордоні ОРДЛО не зупинимося. Ми підемо до адміністративних кордонів України, аби цілком відновити наш суверенітет та територіальну цілісність.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що у нас прибуває дуже велика кількість техніки, а у окупантів вона зменшується.

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"Якщо ми говоримо про людський та військовий ресурс, то ми маємо розуміти, що у Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти та надходить озброєння", – пояснює Ростислав Смірнов.

За словами радника Дениса Монастирського, у окупантів лише додається перелік населених пунктів, де їх розбиває ЗСУ. На його думку, це стосується, як живої сили, так і військової потуги. На початок військової операції конкретно на Донбасі, сили противника переважали наші у 8 разів.

Різниця у силах ЗСУ та можливостях ворога

Тим не менш, ми змогли зупинити ворога і не дали йому можливості рухатися далі. А вже тепер, ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянка фронту. Станом на зараз, ми володіємо достатнім запасом резервістів та військової техніки,

– пояснює Смірнов.

І ця чаша терезів, поки що на боці окупантів, але ця перевага стрімко скорочується. І ми переконані, що дуже, яку ми побачимо на карті звільнених територій, говорить Ростислав Смірнов.

Саме тому, наші прогнози стосовно контрнаступу на червень-липень є такими, бо в цей час ми очікуємо на перелам ситуації на користь наших захисників,

– стверджує радник Монастирського.

За прогнозами МВС, до цього часу ми:

отримаємо достатню кількість зброї;

наші військові пройдуть навчання та отримають потрібний досвід.

Ситуація на фронті – останні новини

Аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила окупантів. Вони намагалися облаштувати переправу через Сіверський Донець. Опісля створення понтонного моста загарбники планували перекинути з десяток одиниць броньованої техніки, але загарбники були знищені ЗСУ.

З кожним днем війни моральний дух військ загарбників занепадає, а тиск на капітанів та сержантів з боку вищого командування збільшується. Саме через це на фронті з'явилися розстрільні загони кадирівців, яких викликають на ділянки, де росіяни відмовляються йти у бій. А командири окупантів відкрито погрожують російським загарбникам знищенням у разі невиконання наказів.

Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонної розмови одного з російських окупантів, що перебуває на Запоріжжі. Він скаржиться своєму другу на зброю, яка є в українців. Та кляне російську армію, мовляв, український "Байрактар" знищує майже на 100% підрозділи ворожої армії.

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