Почав політичний сезон, – Арестович відповів на заклик Авакова звільнити його

Олексій Арестович заявив, що колишній міністр МВС Арсен Аваков почав політичний сезон. Так радник керівника Офісу Президента та речник української делегації в ТКГ відреагував на опубліковане відео.

Запис 4-річної давності опублікував Аваков. На ньому спікер української делегації в ТКГ знецінив подвиги наших воїнів.

До теми "АТО – курорт для хлопчиків": Аваков закликав гнати Арестовича з ОПУ через обурливе відео

Арестович відповів Авакову через опубліковане відео

Арсен Борисович почав політичний сезон. Судячи з старту, починається йому важко. Інакше пояснити, чому потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?... Невже у колишнього міністра внутрішніх справ немає більш актуальних тем для старту?…

– заявив Арестович.

Він також додав: "А можливо, цей мудрий чоловік, який прекрасно розбирається в воїнах АТО, Андрій Антоненко (фігурант справи вбивства журналіста Павла Шеремета – 24 канал) не дасть збрехати, сьогодні просто не розібрався?".

Що заявив колишній очільник МВС Арсен Аваков