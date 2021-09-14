Почав політичний сезон, – Арестович відповів на заклик Авакова звільнити його

14 вересня 2021 , 23:58
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

Олексій Арестович заявив, що колишній міністр МВС Арсен Аваков почав політичний сезон. Так радник керівника Офісу Президента та речник української делегації в ТКГ відреагував на опубліковане відео.

Запис 4-річної давності опублікував Аваков. На ньому спікер української делегації в ТКГ знецінив подвиги наших воїнів.

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Арестович відповів Авакову через опубліковане відео

Арсен Борисович почав політичний сезон. Судячи з старту, починається йому важко. Інакше пояснити, чому потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?... Невже у колишнього міністра внутрішніх справ немає більш актуальних тем для старту?… 
– заявив Арестович.

Він також додав: "А можливо, цей мудрий чоловік, який прекрасно розбирається в воїнах АТО, Андрій Антоненко (фігурант справи вбивства журналіста Павла Шеремета – 24 канал) не дасть збрехати, сьогодні просто не розібрався?".

Що заявив колишній очільник МВС Арсен Аваков

  • Арсен Аваков опублікував відео Олексія Арестовича 4-річної давності. Ексміністр МВС розповів, мовляв, – відео з Арестовичем йому відправив друг. Аваков закликав Офіс Президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.
  • Радник Єрмака на відео заявив, що нібито довкола АТО є "багато міфів". Зокрема те, що "наші хлопці там страждають та гинуть".
  • Він сказав, що "АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей та тещ".
  • Додав також, що не бачив жодного нещасного військового на Донбасі. Мовляв, усі солдати та офіцери насолоджуються тим, що відбувається.
Автор: Діана Квасневська