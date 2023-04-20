Це підготовчий період, – Жданов пояснив слова Маляр про контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили оборони уже почали певні контрнаступальні дії. Ці слова багато хто трактує як офіційну дату початку контрнаступу.

Вся Україна чекає початку наступальних дій наших бійців, однак не варто так трактувати заяви міністерства оборони. На це в ефірі 24 Каналу вказав військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов зауважив, що перший етап контрнаступу включає його підготовку. Певно, це мала на увазі Ганна Маляр.

Підготовчий період

Для початку контрнаступу потрібно знати, яка ситуація зараз у противника і вибити основні цілі, які можуть заважати українському контрнаступу, зауважив Жданов.

Це можна вважати за початок. Підготовчий період теж включає і сам контрнаступ,

– прокоментував військовий експерт.

Проте українські війська поки що можуть перебувати в районах зосередження, і навіть не починати рух, а продовжувати підготовку, отримання техніки та накопичення озброєння.

Жданов відреагував на слова Ганни Маляр: дивитись відео

Що відомо про підготовку України до контрнаступу