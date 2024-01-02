Червоною була половина України: у Києві та низці областей оголошували тривогу

У низці областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики.

Попередження про російське озброєння оголошували, зокрема, й у столиці України. На Півдні також попереджали про можливі прольоти ворожих дронів-камікадзе.

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Тривога в Україні

Близько 18:08 повітряна тривога поширилася значною частиною областей України. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– написали у ЗСУ.

Також там зазначили, що у Херсонській та Миколаївській областях спостерігалася загроза застосування ударних БпЛА.

Близько 19:14 Україною почали ширитися відбої.

Де оголошували повітряну тривогу: дивіться на карті

Російський терор України