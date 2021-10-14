Почесне заслання: Кремль відправив Поклонську якнайдалі від себе

Дуже часто ми з вами скаржимося, що негідники в цьому житті примудряються уникнути покарання. Вони завжди відкупляються від правосуддя, чи то втікають від нього.

Саме тому ми із вами в таких ситуаціях себе зазвичай заспокоюємо, мовляв, все одно Бог того негідника обов'язково покарає. Ми в це не надто віримо, але ж нам принаймні дуже хочеться, щоб воно так сталося.

Цікаво Путін таки відправив Поклонську в Африку: стала послом в Кабо-Верде

І от таке наше бажання зазвичай здійснюється, просто ми того не помічаємо, адже це покарання не буває миттєвим. На людське око воно не є очевидним, проте це факт. Кожен злочин без покарання не лишається.

Ті всі слова про "Божий промисел" чи "карму" – це не просто якісь пафосні вислови заради самозаспокоєння. Це справді цілком реальна історія.

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Карма наздогнала Поклонську

До чого я всю цю філософію веду? Так от, пам'ятаєте Наталію Поклонську, українську "прокуроршу" з Криму, яка зрадила присязі і Батьківщині?

Вона перейшла на бік Росії і допомагала російській окупації, за що отримала собі чимало почестей та посад. Її зробили цілою депутаткою Держдуми Росії.

Так от, все це в минулому. Ба більше, це все точно не зробило її щасливою, адже зрада Батьківщини не минулася без наслідків для її психіки.

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Відправили якомога далі

Поклонська реально вдарилася спочатку в православний фанатизм, а потім ще й дах їй зірвало у поклонінні російському царю Миколі другому. Ймовірно, у такій от маячні її психіка шукала собі забуття.

Однак поведінка тієї Поклонської стала, м'яко кажучи, ненормальною, тому в "Єдиній Росії" їй дали "атварот-паварот". До нової Думи не запросили.

Відтак, її не раді тепер вже бачити ані в Кремлі, ані у Москві, ані в тому таки колись рідному їй Криму.

Відтак, її відправили з очей якомога далі, а саме у почесне заслання – послом у Кабо-Верде.

Що чекає на Поклонську

Кабо-Верде – це острови в Атлантичному океані, за 600 кілометрів від Африки.

Тут можна було б сказати, що й сам на ті райські острови б із задоволенням поїхав. Мовляв, відправте мене туди послом.

Однак не плутайте туризм з еміграцією. Кримську зрадницю туди фактично у заслання відправляють.

Вона там буде серед чужих. Такими їй там будуть не тільки місцеві мешканці, але й ті всі нечисленні росіяни, які працюватимуть в посольстві. Вони всі чудово розумітимуть, що вона їхній номінальний начальник, що вона їм ніхто.

Вони розумітимуть, що вона тепер не має ані ваги, ані поваги. Думаю, самотність і відчуття власної нікчемності їй у тому Кабо-Верде гарантовані.

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З іншого боку гляньте на цю історію. Я чомусь певен, що можливість купатися в океані і мати африканську засмагу усе одно не замінить Поклонській тугу за Чорним морем та кримською засмагою.

Я чомусь абсолютно певен, що і на островах Зеленого Мису ця зрадниця не втече від своєї карми. Думаю, якби в неї була можливість переграти події 2014 року, то зраджувати Батьківщину вона б не поспішала. Або ж я чомусь про неї кращої думки, аніж вона є насправді…