Починають ходити потяги, з'являється зв'язок, – глава Сумщини про налагодження життя в області
Джерело:Дмитро Живицький у телеграмі
Після звільнення від російських військ Сумщина потроху повертається до нормального життя. В області починають ходити потяги та з'являється мобільний зв'язок.
Про це у четвер, 7 квітня, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький. Посадовець коротко розповів про ситуацію у регіоні.
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Очільник ОВА зазначив, що на Сумщині збільшується кількість поїздів, які почали курсувати цього тижня. Додався потяг "Суми – Харків" №6268.
- Відправлення з Харкова о 8:00, прибуття до Сум о 13:27;
- Із Сум відправлення о 14:00, прибуває до Харкова о 19:09.
Відновлення сполучення
Разом з Укрзалізницею триває робота над відновленням приміського сполучення. Автобусне маршрутне сполучення поки відновлюється у тестовому режимі.
Надається допомага аграріям у всіх питаннях щодо початку посівної і проблемах, із цим пов'язаних.
Гуманітарка розподіляється
Гуманітарна допомога розподіляється між районами та громадами, які цього потребують. Далі на місцях за розподіл відповідає місцеве самоврядування.
Відновлений зв'язок
В області активно відновлюється зв'язок Vodafone. Ситуація щодо ліків і палива у рази краща, ніж ще два тижні тому. Лікарні забезпечені усім необхідним, ліки в область активно завозяться.
В аптеки також уже активно завозяться товари для комерційного продажу. Паливо з'являється на більшій кількості АЗС. Ще не в усіх громадах, ще черги є, але вже ситуація з постачанням більш стабільна.
Електроенергія, зв'язок, газопостачання та водопостачання відновлюються по області значно швидко.
Ситуація у Конотопському районі
У Конотопському районі, якого орки пішли останніми, підраховують збитки, лагодять зруйноване.
Повним ходом відновлюється підприємство дорожнього господарства, власники упорядковують асфальтний завод, розграбований і розбитий ворогом,
– додав Дмитро Живицький.
Сумщина повертається до нормального життя / Фото з телеграму Дмитра Живицького