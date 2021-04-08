Хто ж буде бомбити власні вілли, – Казанський відповів, чи почне Путін третю світову війну

Представник Тристоронньої контактної групи Денис Казанський переконаний, що Володимир Путін немає у планах почати третю світову війну. Російська еліта не дозволить цього зробити.

На Заході у них є діти, активи та нерухомість. Таку думку представник ТКГ озвучив в програмі "6/9".

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"Я не думаю, що він (Путін – 24 канал) хоче почати третю світову. Вся російська еліта має дітей, нерухомість, рахунки і взагалі свої активи на Заході. Хто ж буде бомбити власну віллу в Лондоні?", – заявив Казанський.

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За його словами, Росії комфортно воювати так, як вона воює зараз з Україною. Вона буде далі воювати за спинами найманців. Їй нема сенсу підставлятись та відкрито вводити війська.

"Я не думаю, що Путін зійшов з розуму. Те, що він неадекватно сприймає реальність – це точно, як будь-який диктатор, сидить більше ніж 10 років на своєму троні. Але я не думаю, що він самогубець, це точно на нього не схоже. Коли ми ставимо запитання, чи буде вторгнення на нових ділянках кордону? То я наразі, виходячи з того досвіду, який ми маємо у протистоянні з Росією, не бачу такого варіанту", – зазначив представник ТКГ.

Дивіться повний випуск програми "6/9" на 24 каналі:

Загострення на Донбасі: що відомо

Російська Федерація активно стягує армію до кордону з Україною. За інформацією українська розвідки, Росія планує вторгнення вглиб країни.

У соцмережах опублікували відео, як в Росії перевозять важке озброєння і відбуваються польоти бойової авіації.

У Кремлі заявили, що триматимуть свою армію там, де їм заманеться. У МЗС Росії навіть звернулись до України та НАТО, аби ті припинили "нагнітати напружену ситуацію на Донбасі".



Росія нарощує сили біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу