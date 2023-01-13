Росіяни, як таргани, лізуть з усіх щілин, щоб завадити наступу ЗСУ, – політтехнолог
За даними The New York Times, Захід вже допомагає ЗСУ готуватися до весняного контрнаступу. Водночас в Міноборони України кажуть, що Росія також готується до масштабного наступу навесні.
Якщо інформація щодо українського наступу цілком реальна, то дії Росії – під великим питанням. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Він нагадав, що, за даними ГУР Міноборони, у Росії 15 січня можуть оголосити нову хвилю мобілізації, у рамках якої планують призвати пів мільйона росіян.
Чи оголосять у Росії нову мобілізацію
Однак, на думку Шейтельмана, цього разу Кремль не зважиться на відкриту мобілізацію. Йдеться про те, що Владімір Путін не буде виступати по телебаченню з урочистою промовою про новий призов.
Ймовірно, у Росії будуть проводити мобілізацію не так помпезно, як раніше. Адже юридично виступ Путіна їм не потрібен. Також не потрібен новий указ про мобілізацію – адже ще дійсний старий, за яким можуть набрати ще 500 тисяч людей,
– сказав політтехнолог.
За його словами, про те, що мобілізація не буде оголошуватися офіційно, свідчить ще низка факторів.
- Протягом останнього тижня у Росії прозвучало багато заяв, зокрема й від міноборони, про новий порядок зарахування на контракту службу. Мовляв, прийшов на строкову службу – й одразу можна підписувати контракт. Шейтельман вважає, що це може бути одним із методів заохочення мобілізованих.
- Крім того, у Росії оголосили про те, що всі, хто не має військово-облікової спеціальності, мають за цей рік пройти певні збори. За словами політтехнолога, між моментом, коли людина потрапить на такі збори, а потім раптом опиниться в умовній Макіївці, може минути не так вже й багато часу.
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"Ми воюємо з тарганами"
Політтехнолог зауважив, що зараз українським військовим доводиться мати справу із навалою окупантів, які хмарами сунуть на позиції ЗСУ.
Як зазначив Шейтельман, в інтернеті є відео, де росіяни під Соледаром на Донеччині рухаються групами через лісопосадки, а також лізуть через дірки у паркані. За його словами, саме так зараз виглядає війна Росії проти України.
Згадайте картину у березні 2022 року. Тоді росіяни рухалися колонами танків, стріляючи у всі боки. Якщо тоді це було схоже на війну у найстрашнішому її прояві, то зараз це нагадує тарганів, які лізуть з усіх щілин. І ти не знаєш, скільки їх ще лишилося.
Він додав, що тарганів дуже складно позбутися.
"Зараз ми воюємо саме з тарганами. І коли їх буде 500 тисяч, це буде страшно", – сказав Шейтельман.
Чи здатна Росія на масштабний наступ
На думку політтехнолога, загалом вся військова активність Росії навряд чи пов'язана з підготовкою до нових масштабних наступальних операцій.
Слабко віриться, що росіяни готуються до наступу. Ймовірно, Росія це все робить, аби завадити наступу ЗСУ,
– сказав Шейтельман.
За його словами, зараз росіяни сконцентрувалися на 2 завданнях.
- Окупанти прагнуть втримати те, що вже захопили. Російський диктатор Владімір Путін намагається закріпити за собою окуповані території.
- Максимум, на що здатні росіяни – це спроби наступів, як у Соледарі та Бахмуті.
Шейтельман додав, що для потужного наступу у країни-агресорки вже не вистачає потужностей.
Війна Росії проти України: останні новини
- Міністр оборони України заявив, що окупанти можуть почати навесні великий наступ. Олексій Резніков припустив, що держава-агресор намагатиметься зібрати "сили, боєприпаси і зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на Півдні і Сході.
- Водночас міністр оборони висловив сумнів, що росіяни готуватимуть повторне вторгнення з території Білорусі. На думку Резнікова, переміщення з Півночі "займе багато часу, і вони не мають ресурсів".
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза наступу Росії з території Білорусі зберігатиметься. Причина в тому, що бійці Путіна та Лукашенка планують провести на території Білорусі спільні навчання. Водночас у Генштабі наголосили, що наразі не спостерігають ударних угруповань у Білорусі.