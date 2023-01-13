Росіяни, як таргани, лізуть з усіх щілин, щоб завадити наступу ЗСУ, – політтехнолог

За даними The New York Times, Захід вже допомагає ЗСУ готуватися до весняного контрнаступу. Водночас в Міноборони України кажуть, що Росія також готується до масштабного наступу навесні.

Якщо інформація щодо українського наступу цілком реальна, то дії Росії – під великим питанням. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Він нагадав, що, за даними ГУР Міноборони, у Росії 15 січня можуть оголосити нову хвилю мобілізації, у рамках якої планують призвати пів мільйона росіян.

Чи оголосять у Росії нову мобілізацію

Однак, на думку Шейтельмана, цього разу Кремль не зважиться на відкриту мобілізацію. Йдеться про те, що Владімір Путін не буде виступати по телебаченню з урочистою промовою про новий призов.

Ймовірно, у Росії будуть проводити мобілізацію не так помпезно, як раніше. Адже юридично виступ Путіна їм не потрібен. Також не потрібен новий указ про мобілізацію – адже ще дійсний старий, за яким можуть набрати ще 500 тисяч людей,

– сказав політтехнолог.

За його словами, про те, що мобілізація не буде оголошуватися офіційно, свідчить ще низка факторів.

Протягом останнього тижня у Росії прозвучало багато заяв, зокрема й від міноборони, про новий порядок зарахування на контракту службу. Мовляв, прийшов на строкову службу – й одразу можна підписувати контракт. Шейтельман вважає, що це може бути одним із методів заохочення мобілізованих.

Крім того, у Росії оголосили про те, що всі, хто не має військово-облікової спеціальності, мають за цей рік пройти певні збори. За словами політтехнолога, між моментом, коли людина потрапить на такі збори, а потім раптом опиниться в умовній Макіївці, може минути не так вже й багато часу.

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"Ми воюємо з тарганами"

Політтехнолог зауважив, що зараз українським військовим доводиться мати справу із навалою окупантів, які хмарами сунуть на позиції ЗСУ.

Як зазначив Шейтельман, в інтернеті є відео, де росіяни під Соледаром на Донеччині рухаються групами через лісопосадки, а також лізуть через дірки у паркані. За його словами, саме так зараз виглядає війна Росії проти України.

Михайло Шейтельман Політтехнолог Згадайте картину у березні 2022 року. Тоді росіяни рухалися колонами танків, стріляючи у всі боки. Якщо тоді це було схоже на війну у найстрашнішому її прояві, то зараз це нагадує тарганів, які лізуть з усіх щілин. І ти не знаєш, скільки їх ще лишилося.

Він додав, що тарганів дуже складно позбутися.

"Зараз ми воюємо саме з тарганами. І коли їх буде 500 тисяч, це буде страшно", – сказав Шейтельман.

Чи здатна Росія на масштабний наступ

На думку політтехнолога, загалом вся військова активність Росії навряд чи пов'язана з підготовкою до нових масштабних наступальних операцій.

Слабко віриться, що росіяни готуються до наступу. Ймовірно, Росія це все робить, аби завадити наступу ЗСУ,

– сказав Шейтельман.

За його словами, зараз росіяни сконцентрувалися на 2 завданнях.

Окупанти прагнуть втримати те, що вже захопили. Російський диктатор Владімір Путін намагається закріпити за собою окуповані території.

Максимум, на що здатні росіяни – це спроби наступів, як у Соледарі та Бахмуті.

Шейтельман додав, що для потужного наступу у країни-агресорки вже не вистачає потужностей.

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