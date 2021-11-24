Подачу газу не припинять: "Газпром" дав Молдові відстрочку на оплату 74 мільйонів доларів боргу

Російський "Газпром" заявив, що надав Молдові відтермінування оплати 74 мільйонів доларів боргу за газ. Цю суму країна має сплатити до 26 листопада.

Згідно з попередніми домовленостями, оплату мали здійснити 22 листопада. Про нові уступки заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

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Російський "Газпром" дав відстрочку Молдові на оплату за газ

"Газпром" не припинятиме поставки газу в Молдову через невчасну оплату. Купріянов заявив, що:

"уряд Молдови звернувся до "Газпрому" з проханням не припиняти постачання газу з сьогоднішнього (мовиться про 24 листопада – 24 канал) дня;

молдавська сторона повністю визнає правомірність дій "Газпрому" і зобов'язується здійснити платежі в п'ятницю, 26 листопада".

Представник російської компанії пояснив, що "Газпром" "погодився з цим проханням". Проте очікують, що Молдова дотримає слова.

Ультиматум компанії "Газпром" щодо Молдови: коротко

22 листопада Молдова мала сплатити "Газпрому" 74 мільйони доларів. Це оплата за газ, спожитий у жовтні та передоплата за листопад. Проте гроші на рахунки не надійшли.

22 листопада російський "Газпром" пригрозив Молдові припиненням поставки газу та дав країні 48 годин для здійснення оплати.

24 листопада "Газпром" вкотре пригрозив та заявив – якщо платіж не надійде до кінця дня 24 листопада, то компанія припинить поставку палива до Молдови.

До речі, у жовтні Молдова та Росія підписали газовий договір на 5 років. У ньому прописана ціна російського газу орієнтовно 450 доларів за тисячу кубометрів.