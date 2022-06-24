Подарунків нам ніхто робити не буде: коли почнуться переговори про членство України в ЄС

Вітаю всіх з наданням Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу! Це величезне досягнення і значуща дипломатична перемога!

Але треба розуміти, що попереду нас чекає величезний обсяг роботи. Ті вимоги, які нам висунула Єврокомісія, – це лише перші домашні завдання до початку переговорів щодо вступу в ЄС.

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Переговори можливі після завершення війни

А переговори про членство в Євросоюзі почнуться лише після завершення війни, і саме тоді буду визначений перелік структурних реформ і перетворень, які можуть відкрити для нас членство в ЄС.

І тому я б застеріг від завищених очікувань щодо швидкого вступу до ЄС. Подарунків нам ніхто робити не буде.

Україна стала кандидаткою на вступ до ЄС / Фото Офісу Президента України

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Ми вибороли новий статус

Як і нинішнє рішення не стало політичним подарунком. Ми це вибороли. І щоб стати членом Євросоюзу, нам треба буде продемонструвати не тільки спроможність у спротиві російській навалі, а й здатність здійснювати ефективні структурні реформи.

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