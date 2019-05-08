Податки за Зеленського: що пропонують у команді

Представник команди новообраного президента Володимира Зеленського Данило Гетманцев озвучив напрямки реформування податкової системи. Вони мають зробити ефективною українську фіскальну політику і підвищити добробут України. Як і що хочуть реформувати, що з того може вийти та чи легко це буде зробити – досліджував 24 канал.

За словами Гетманцева, у команді Зеленського передбачають: діджиталізацію податків, амністію капіталу, білі зарплати, перегляд ЄСВ, загальне декларування.

Ми попросили фахівців прокоментувати, які з цих податкових новацій будуть корисні українцям, а які – сумнівні.

Найперше, в чому зійшлися експерти – усі запропоновані новації не є новими і революційними. Про них вже казали давно, потреба в них назріла вже багато років тому. А в цивілізованих країнах це все вже давно реалізовується.

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Діджиталізація податків

Радник Торгово-промислової палати України Олег Лиховид у коментарі 24 каналу зауважив, що задуми Гетманцева про діджиталізацію у податках, а саме – подання податкової звітності, отримання інформації з податкової через смартфон – вже виконані попередньою командою.

Хоч він і визнає, що "певні дії вже були проведені", але проведені були усі дії, які його команда ще тільки декларує. Бажаючим залишається тільки підключатися і користуватися. Навіть електронний чек через смартфон є реальністю,

– уточнив Лиховид.

Гетманцев скаржиться, що в попередні роки держава зупинилася тільки на електронному декларуванні ПДВ. При цьому чомусь не згадує, що це дало можливість автоматичного повернення ПДВ експортерам, що можливо, є найбільшою перемогою над "азаровщиною", яка панувала у податковій царині, зауважив радник ТПП.

Сплата податків на єдиний рахунок стала б безумовним позитивом, підтримав ідею Лихровид. Але проекти розроблені і сам Гетманцев визнає, що вони лежать у Верховній Раді. Тільки не рухаються. Але ж закони приймаються не президентом. Тож що їх зрушить у парламенті? У команди відповіді немає, зауважив експерт.

Так само немає відповіді на те, що зрушить з місця застряглу у тому ж парламенті ратифікацію міжнародних договорів про автоматичний міжнародний обмін податковою інформацією, щоб знати, де ховають гроші наші олігархи. Тільки договори підписала попередня команда. А ті ж олігархи, що годують парламентські фракції, цієї ратифікації і не бажають. Як же нова команда доможеться потрібного бажання цих олігархів? Відповіді знов немає,

– зауважив Лиховид.

Керуючий партнер Pravovest Law Firm Гліб Сегида зауважив, що діджиталізація необхідна всьому державному апарату. Як у внутрішній роботі, так і у спілкуванні з бізнесом та громадянами. І головне питання тут до міністерств і їх відомств, а не президента, який не відповідає за роботу податкової, митниці, Мінюсту тощо.



Діджиталізацію податків значною мірою вже впроваджено

Загальне декларування доходів

Це загалом вірний підхід, погодився Олег Лиховид. Тільки не вистачає уточнення, хто буде відповідати за обрахунок і сплату самих податків: платник-фізособа, чи джерело доходу – юрособа, яку примусово призначили податковим агентом? Якщо відповідатиме юрособа, то всезагальне декларування перетвориться на таку собі monkey job – заповнювання папірців без усіх красивих європейських наслідків.

Гарна ідея – відповідальність держави перед платником податків за незаконні дії. Тільки якщо стати на реальний ґрунт нашого життя, то важко уявити суд, який визнає хоч якісь дії держави незаконними. Довести таке зможе тільки фізособа, яка зітре ноги в дорозі до Європейського суду з прав людини. Так таке вже і зараз діє. І Україна там в лідерах за кількістю позовів до неї з боку її ж громадян,

– відзначив Лиховид.

Гліб Сегида ідею з загальним декларуванням доходів вважає швидше негативною.

"Ні громадяни, ні органи податкової не готові до цього. А якщо не працюють органи, які повинні відслідковувати ухиляння від сплати податків – то який сенс з загального декларування", – зауважив Сегида.

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Податок на виведений капітал

Засновник юридичної компанії Amigo Partners Ігор Маркевич переконаний, що ідея про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал є обговорюваною та затребуваною у проєвропейського та прозорого бізнесу. Однак все буде залежати від реалізації цієї ідеї. За певних умов, податок на виведений капітал може стати ще одним корупційним фактором у суспільстві, .

Гліб Сегида нагадав, що є позиція МВФ, який вимагає бюджету з певним рівнем дефіциту.

Якщо у перші роки роботи нового податку (на виведений капітал – "24") не будуть знайдені компенсатори або не урізані відповідно видатки – такий закон і бюджет не будуть підтримані МВФ. А отже, припиниться співпраця та надходження траншів. А Україні багато виплачувати за боргами у 2020-21 роках,

– уточнив він.

Натомість Олег Лиховид зауважив, що хоч за цей податок стояв горою і бізнес масово, і навіть ще діючий президент – нічого в них не вийшло. І поки що не зрозуміло, на чому базувати сподівання, що вийде у команди Зеленського.

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Податкова амністія

Про податкову амністію Гетманцев сказав "щоб олігархи не боялися". Але олігархи бояться не податків, зауважив Олег Лиховид. Вони бояться, що в них заберуть усе, якщо вони задумають завести сюди капітали. І жоден суд в Україні їх не захистить. Тому і ховають усе подалі від українських судів. Хоча Гетманцев і визнає, що захист прав власності – це проблема. Але не озвучив (принаймні, поки що), як її можна вирішити.



Нове оподаткування в Україні залежне від побажань олігархів

Гліб Сегида амністію капіталів вважає можливим компенсатором для бюджету – він може отримати мільярди гривень у 2021-21 роках завдяки амністії капіталів і це допоможе згладити негативний ефект для бюджету від заміни податку на прибуток податком на виведений капітал.

А Ігор Маркевич висловив упевненість, що амністія капіталу або "нульова декларація" фактично є єдиним варіантом створення умов для перезавантаження податкової системи.

Єдиний соціальний внесок

За словами Гетманцева ставка ЄСВ буде знижуватись. Хоча він сам же й казав, що в Україні ця ставка одна з найнижчих у Європі.

На думку Олега Лиховида будувати соціальне забезпечення на оподаткування праці (чим і є ЄСВ) – це шлях у глухий кут.

Соціальні, зокрема пенсійні зобов’язання, тільки зростатимуть – населення старшає, а працюючих все менше (найближчі 10 років зі школи виходитиме у 1,5 раза менше людей, що йдуть на пенсію) та й тікають вони від такого соцзахисту. Тому фінансування соціального захисту треба будувати на іншій базі, а ЄСВ просто скасовувати, як податок, який руйнує нормальні трудові відносини,

– вважає експерт.

Президент – не парламент

Ігор Маркевич відзначив, що ідеї реформування від команди Зеленського відображають велику частину очікування бізнесу від новообраного Президента України. Практично всі озвучені нововведення є виправданими та актуальними.



Ідеї податкових реформаторів Зеленського правильні, під сумнівом – реалізація

Експерти сходяться в думці, що під сумнівом не самі ідеї, а їхнє втілення, механізми впровадження. Вже неодноразово навіть найперспективніші ідеї зводились нанівець невдалою реалізацією.

Головний скепсис викликає те, що відповідні закони повинні прийматися парламентом, а розробка підзаконних актів та іх реалізація – урядом. Президент може подавати законопроекти та навіть визначати їх як невідкладні, та це може нічого не дати. В парламенті є так і непроголосовані невідкладні законопроекти президента Порошенко ще з 2015 року,

– зауважив Гліб Сегида.

Президент не є відповідальним за економічну політику – це завдання парламенту і уряду. І від того, яким чином майбутній президент побудує свої комунікації з депутатами та міністрами, як зможе адвокатувати та лобіювати свої ініціативи – і буде залежати виконання його планів, констатував експерт.

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До чого прагнути команді Зеленського

Експерт "Інституту національної політики" Марина Багрова у коментарі 24 каналу відзначила, що запропонована командою Зеленського ідеологія працюватиме за умови демонополізації та деолігархізації багатьох секторів української економіки. Важливо відокремити політику від бізнесу. З безконтрольними монополіями, що видавлюють з ринків малий і середній бізнес, має бути покінчено.

Тож куди направити Зеленському і його команді зусилля, на думку експертів:

1. Виробити загальну стратегію. Втім, можливо вона буде презентована згодом, під парламентські вибори як програма партії, бо економічна політика – не завдання президента.

2. Концентрувати зусилля не тільки на декількох законопроектах, а на тому, щоб в країні нарешті почали працювати хоча б чинні закони.

3. Замість призначення на основні державні посади за партійними квотами сформувати клас державних службовців з числа професіоналів, які призначаються на конкурсній основі під контролем з боку громадськості.

Олег Лиховид зауважив інше: за словами Данила Гетманцева, ідеологія партії "Слуга народу" – чиста ліберальна економіка. Але опитування свідчать, що 40% виборців від нової влади очікують зниження тарифів, наступне за популярністю – соціальний захист за рахунок держави. Він підсумував: доведеться партії міняти або ідеологію, або виборців.