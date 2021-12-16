Подавати заяву в поліцію можна буде онлайн: у Мінцифри розкрили перші деталі

Заяву в поліцію у майбутньому ймовірно можна буде подати онлайн. За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, такий проєкт планують втілити разом із МВС.

За словами Федорова, таку ініціативу він обговорив із очільником МВС Денисом Монастирським, коли той заступив на посаду. Цей проєкт один із тих, які міністерства планують зробити спільно.

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Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, ми провели з ним зустріч. Один з проєктів, які ми плануємо зробити – це подача заяви в поліцію онлайн. Поки що не можу анонсувати конкретної дати,

– сказав Федоров.

Міністр запевнив, що є план, над яким відомства вже працюють.

Які ще послуги можна зробити онлайн в Україні

У грудні для українців стала доступною реєстрація місця проживання в онлайн-форматі, оскільки набув чинності закон №5463. Послуга тепер займає не місяць, а всього 5 – 10 хвилин.

Міністерство цифрової трансформації запустило в застосунку Дія нову функцію – реєстрація місця проживання онлайн. Розробники зазначали, що це найбільш популярна державна послуга серед українців.

Також Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з компанією Apple. Однак перепис населення – лише один з напрямків співробітництва. Його здійснюватимуть онлайн, однак до тих українців, які не зроблять це в мережі, прийдуть додому.

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