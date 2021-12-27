Подекуди 50 сантиметрів снігу: Каліфорнію накрили хурделиці
Джерело:ABC
У штаті Каліфорнія, що у США, випала рекордна кількість снігу. Зокрема у деяких регіонах випало до 50 сантиметрів снігу.
Подекуди через негоду довелось перекрити траси. Рятувальники попередили про сніг та вітер протягом декількох днів.
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Каліфорнію засипало снігом: через негоду перекривали траси
Сніг у Каліфорнії накрив декілька частин штату. Зокрема:
- в ніч із п'ятниці на суботу, 24 з 25 грудня, в Хоумвуді на західному побережжі озера Тахо випало 50 сантиметрів снігу;
- орієнтовно 30 сантимерів снігу випало на курорті Northstar в окрузі Невада;
- на гірничому курорті Маунт-Руз на південно-західній території Рино – 25 сантиметрів снігу.
Через негоду довелось перекрити декілька трас. Зокрема від 25 до 27 грудня закрили 113-кілометрову ділянку автомагістралі через район озера Тахо до кордону штату Невада.
Департамент транспорту Каліфорнії також закрив багатьо інших доріг, попередив про це автомобілістів,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, метеорологічна служба попередила про штормове попередження у районі озера Тахо до 1 години ночі вівторка – тобто 27 грудня. Зокрема його оголосили через сильний снігопад та пориви вітру до 72 кілометрів за годину.
Коротко про негоду в Україні та світі
- 25 грудня мешканців Чернігова накрила гроза, але при цьому – не припинявся й снігопад.
- 26 грудня у карпатських горах місцями сніговий покрив сягає 2 метрів. Там температура повітря сягнула -11,6 градуса.
- Перед тим, 24 грудня, гору Піп Іван Чорногірський огорнула потужна хуртовина. Там видимість була до 30 метрів. Температура повітря також сягнула -11 градусів.
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