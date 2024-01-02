У Подільському районі палає склад площею 2000 квадратних метрів

У Подільському районі Києва спалахнула пожежа. Там горить складська будівля.

Віталій Кличко повідомив про пожежу орієнтовно о 9:02. Варто зауважити, що Київ під ракетною атакою ворога.

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Що відомо про пожежу в Подільському районі столиці

У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 метрів квадратних,

– розповів міський голова Києва.

За його словами, екстрені служби працюють на місці.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що у Подільському районі також:

пошкоджено магістралі водопостачання;

горять щонайменше 6 авто.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– заявив глава ОВА Сергій Попко станом на 9:19 2 січня.

Які наслідки ракетної атаки у Києві

Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них – медики госпіталізували,

– написав Віталій Кличко.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що:

в Солом'янському районі – загорілось два багатоповерхові житлові будинки. Вже 10 постраждалих;

в Деснянському – загоряння супермаркету;

в Дарницькому – пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському – рештки ракет впали на відкритій території;

в Печерському районі – рештки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок й приватний будинок;

в Оболонському – загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;

в Святошинському – влада уточнює дані;

в Подільському – загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу, а також падіння решток на нежитлову забудову. Можливо загоряння житлового будинку, інформацію перевіряють;

у Шевченківському – падіння решток на відкриту територію.

Усі екстрені служби працюють по викликах. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– пояснили в КМВА.

Додали, що через ракетну атаку росіян в деяких районах Києва – проблеми з електропостачанням та водопостачанням.