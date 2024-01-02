У Подільському районі палає склад площею 2000 квадратних метрів

2 січня 2024, 09:07
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Джерело:

Віталій Кличко

У Подільському районі Києва спалахнула пожежа. Там горить складська будівля.

Віталій Кличко повідомив про пожежу орієнтовно о 9:02. Варто зауважити, що Київ під ракетною атакою ворога

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Що відомо про пожежу в Подільському районі столиці

У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 метрів квадратних,
– розповів міський голова Києва. 

За його словами, екстрені служби працюють на місці.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що у Подільському районі також:

  • пошкоджено магістралі водопостачання;
  • горять щонайменше 6 авто.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– заявив глава ОВА Сергій Попко станом на 9:19 2 січня. 

Які наслідки ракетної атаки у Києві

Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них – медики госпіталізували,
– написав Віталій Кличко. 

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що:

  • в Солом'янському районі – загорілось два багатоповерхові житлові будинки. Вже 10 постраждалих;
  • в Деснянському – загоряння супермаркету;
  • в Дарницькому – пошкоджено нежитлові приміщення;
  • в Голосіївському – рештки ракет впали на відкритій території;
  • в Печерському районі – рештки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок й приватний будинок;
  • в Оболонському – загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;
  • в Святошинському – влада уточнює дані;
  • в Подільському – загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу, а також падіння решток на нежитлову забудову. Можливо загоряння житлового будинку, інформацію перевіряють;
  • у Шевченківському – падіння решток на відкриту територію.

Усі екстрені служби працюють по викликах. Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– пояснили в КМВА.  

Додали, що через ракетну атаку росіян в деяких районах Києва – проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

Автор: Діана Квасневська