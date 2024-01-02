У Подільському районі палає склад площею 2000 квадратних метрів
Джерело:Віталій Кличко
У Подільському районі Києва спалахнула пожежа. Там горить складська будівля.
Віталій Кличко повідомив про пожежу орієнтовно о 9:02. Варто зауважити, що Київ під ракетною атакою ворога.
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Що відомо про пожежу в Подільському районі столиці
У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 метрів квадратних,
– розповів міський голова Києва.
За його словами, екстрені служби працюють на місці.Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що у Подільському районі також:
- пошкоджено магістралі водопостачання;
- горять щонайменше 6 авто.
Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– заявив глава ОВА Сергій Попко станом на 9:19 2 січня.
Які наслідки ракетної атаки у Києві
Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них – медики госпіталізували,
– написав Віталій Кличко.
Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що:
- в Солом'янському районі – загорілось два багатоповерхові житлові будинки. Вже 10 постраждалих;
- в Деснянському – загоряння супермаркету;
- в Дарницькому – пошкоджено нежитлові приміщення;
- в Голосіївському – рештки ракет впали на відкритій території;
- в Печерському районі – рештки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок й приватний будинок;
- в Оболонському – загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;
- в Святошинському – влада уточнює дані;
- в Подільському – загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу, а також падіння решток на нежитлову забудову. Можливо загоряння житлового будинку, інформацію перевіряють;
- у Шевченківському – падіння решток на відкриту територію.
Усі екстрені служби працюють по викликах. Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– пояснили в КМВА.
Додали, що через ракетну атаку росіян в деяких районах Києва – проблеми з електропостачанням та водопостачанням.