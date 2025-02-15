Подивимося, – Зеленський відповів на заяву Келлога щодо Європи за столом переговорів

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо України. Президент України переконаний, що наша країна має мати вирішальну думку щодо учасників переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.

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Чи буде Європа у переговорах щодо війни в Україні

Так, у відповідь на слова Келлога про відсутність Європи у переговорах щодо війни в Україні Володимир Зеленський сказав: "Подивимося". Він наголосив, що війна не в США, і не в Євросоюзі – але, на жаль, війна в Україні.

Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів,

– сказав президент.

Зазначимо, Келлог повідомив, що не бачить Європи за столом переговорів. Проте дипломат запевнив, що обговорення вестимуть у межах її інтересів.

"Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", – сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа вказав, що не бажає повторювати Мінські угоди. Він вважає, що проблемою формату була присутність великої кількості людей – це не принесло жодного успіху.