Чи може Росія захопити Вугледар: майор запасу ЗСУ спрогнозував дії окупантів на Сході

Зараз окупанти проводять штурмові дії на 9 напрямках, один з таких – Вугледарський. Росіяни будуть намагатися "промацати" також Курахівський і Нью-Йоркський.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що ситуація там багато в чому залежатиме від того, як побудована логістика та можливості швидко переміщувати українські резерви, аби тримати оборону.

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Російська армія шукає слабкі місця в обороні ЗСУ

Гетьман зазначив, що Україна долучила резерви по всьому східному фронту й ворог, майже зупинившись на Покровському напрямку, починає переміщувати звідти свої війська по лінії бойових дій в пошуку слабких місць української оборони.

"Впевнений, що Генштаб чудово бачить ситуацію там і розуміє, яка загрожує небезпека на цих ділянках фронту. Можливе часткове просування й тактичні успіхи, але варто пригадати, що було в українському Нью-Йорку, коли залучили 12 бригаду Нацгвардії, так само будуть доєднанні й інші резерви, які в нас є, готові та вже почали використовуватися, аби призупинити просування ворога", – наголосив Гетьман.

Ознак того, що Вугледар захоплять росіяни, зараз нема

Майор запасу закликав ЗМІ та українське суспільство спокійніше аналізувати ситуацію на фронті. З його слів, часто медіа загострюють певні питання, але під час війни для багатьох людей, які виснажені емоційно, це сприймається вже як поразка. Він зауважив, що наразі ознак того, що Вугледар буде захоплений – немає. Хоча противник продовжує тиск з напрямку Водяного.

Аналогічно було довкола Покровська, коли звучали висловлювання, що "все пропало", "лінію фронту прорвали", "відкриваються двері на Дніпро". Так, там досі ситуація складна, але обвалу фронту не відбулось,

– озвучив Гетьман.

Російська армія зрозуміла, що не зможе захопити Вугледар напряму, тому окупанти тиснуть на села поблизу: Пречистівку, Водяне та Костянтинівку, плануючи обійти місто по флангах та взяти в оточення. Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах 33 населених пунктів, включаючи Вугледар.