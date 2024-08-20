У Лукашенка наростають проблеми: чому його дуже налякала операція на Курщині

Другий тиждень триває операція в Курській області, Сили оборони України взяли під контроль понад 90 населених пунктів Курщини. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко закликав Росію та Україну закінчити бойові дії. Він дуже наляканий тим, що відбувається на Курщині.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що білоруський диктатор боїться, що й в Білорусі може статися аналогічна ситуація, адже як і Росія, так і Білорусь – це країни, з чиїх територій здійснювалась агресія проти українського народу.

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Армія Білорусі не має бойового досвіду

Зі слів Тизенгаузена, скільки б Лукашенко не розповідав про переміщення білоруських військ до кордону чи від кордону, однак його війська не мають бойового досвіду. Політтехнолог впевнений, що половина зброї в руках його армії розгорнеться проти нього, а друга половина військових просто не буде воювати й вмирати за нього.

"Росія буде під санкціями ще дуже довго, а в Лукашенка щомісяця наростають проблеми. Зі здоров'ям в нього теж великі проблеми. Його дуже налякала операція в Курській області. Він зрозумів, що можуть зайти на територію, з якої здійснюється агресія. З Білорусі в Україну заходили російські війська і поверталися вже з краденими унітазами, телевізорами. Звідти летіли літаки обстрілювати українців і ракети", – нагадав Тизенгаузен.

Путін зробив так, щоб Лукашенко без нього не міг існувати

Політтехнолог зазначив, що російський диктатор зробив все, щоб без нього та російських грошей Лукашенко не зміг вижити. Тизенгаузен припустив, як би Лукашенко не сунувся у цю війну, як би в Білорусі була забезпечена послідовність зміни влади, Білорусь зараз була б європейською державою.

Але "совок" не відпускає ні одного, ні другого діда. А вони наполегливо не відпускають свої народи, щоб населення не знало, як живуть люди, зокрема пенсіонери, на "загниваючому" Заході,

– озвучив Тизенгаузен.

Зі слів політтехнолога, ситуація в Курській області посприяла посиленню капсуляції інформаційного поля в Росії, там уповільнюють соцмережі, зокрема YouTube і Telegram.

Для Путіна це добре, він зацементує свій режим, створить залізну завісу, але в сучасному світі є інструменти, як це обходити,

– підсумував Тизенгаузен.