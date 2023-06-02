Чому пропаганда Путіна не мовчить про Шебекіно і дрони над Москвою

Російська пропаганда не проігнорувала події в Шебекіно та атаку невідомих безпілотників у Москві. Це свідчить про те, що російське суспільство, представники влади зокрема, по-справжньому занепокоєне.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, зазвичай пропагандисти замовчують різні неприємності в Росії. Тепер у російському інформаційному просторі тривожно.

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"Вони про це не мовчать, що вже саме собою дивно. Війна на території Росії стала настільки очевидним фактом для всіх, що вирішили не приховувати", – сказав Шейтельман.

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Показовим є також те, що Владімір Путін навіть вийшов зі свого бункера, щоб прокоментувати дронову атаку. Навіть якщо це був його двійник, важливий загалом факт комунікації із суспільством від імені президента.

Російські губернатори занепокоєні

"Пропаганда чомусь не приховує того, що відбувається. Це означає, що російське суспільство по-справжньому занепокоєне. Мовиться про представників влади – губернаторів і мерів", – зазначив політтехнолог.

Оскільки Путін нагородив голову адміністрації Шебекіно орденом мужності, це визнання того, що мер "бореться з ворогом". Значить, іншим мерам треба підготуватися, а їм це взагалі не подобається.

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