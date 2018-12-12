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      Події дня: "Шахтар" бореться за виживання у Лізі чемпіонів та третій поспіль матч для Зінченка

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      Головні спортивні події 12 грудня
      Головні спортивні події 12 грудня

      24 Канал презентує рубрику, де ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Шахтар" – "Ліон"

      Подія: груповий раунд Ліги чемпіонів

      Дата та місце: 12 грудня о 22:00, НСК "Олімпійський"

      Читайте також: Чи має шанс "Шахтар" перемогти "Ліон" та вийти у плей-офф Ліги чемпіонів: прогноз букмекерів

      Анонс: незважаючи на розгромні поразки від "Манчестер Сіті" і невдачі в інших матчах, "Шахтар" все-таки зберіг шанси на вихід в наступний раунд. "Гірникам" у цьому дуже допоміг поєдинок з "Хоффенхаймом" в Німеччині. Перемога в цікавому матчі з рахунком 3:2 дозволила команді Паулу Фонсеки скоротити відставання від "Ліона", який з німцями двічі зіграв внічию. Тепер "Шахтарю" буде досить обіграти французів у домашньому поєдинку, щоб вийти в наступний раунд.

      "Ліон" в цьому розіграші непогано зіграв проти "Манчестер Сіті". Команда Бруно Женеза обіграла "містян" в гостях (2:1), а потім домоглася з ними вдома нічиєї (2:2). Однак у зустрічах з іншими колективами успіхи "Ліона" неоднозначні. Ні "Шахтар", ні "Хоффенхайм" "аристократи" переграти вдома не зуміли, зігравши з обома командами внічию (2:2). На виїзді здолати німців "Ліону" теж не вдалося, матч завершився бойовою нічиєю (3:3). Ось тому "Ліон", незважаючи на успіхи в матчах з головним фаворитом групи, все ще може не пройти в плей-офф.

      Прогноз: "Шахтар" перед цією зустріччю виглядає більш досвідченим колективом. Ризикнемо припустити, що "гірники" переможуть за рахунок досвіду у Лізі чемпіонів.

      "Манчестер Сіті" – "Хоффенхайм"

      Подія: груповий раунд Ліги чемпіонів

      Дата та місце: 12 грудня о 22:00, Etihad Stadium

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      Анонс: "Манчестер Сіті" підходить до поєдинку з "Хоффенхаймом" не в кращому настрої. В останньому турі чемпіонату команда Хосепа Гвардіоли програла на виїзді "Челсі" з рахунком 0:2, в результаті чого втратила лідерство. Це лише другий матч клубу з Манчестера в сезоні, в якому команда не зуміла забити жодного гола. Причому обидва відбулися на виїзді. Поразка від "Челсі" перервала безпрограшну серію манкуніанців, яка налічувала 16 матчів поспіль. У 14 з них "Манчестер Сіті" здобув перемоги.

      Під питанням стоїть участь у цьому матчі українця Олександра Зінченка, який травмувався у матчі чемпіонаті Англії. Та все ж, якщо Хосеп Гвардіола випустить Зінченка на поле, то цей матч стане третім поспіль для українця у Лізі чемпіонів.

      "Хоффенхайм" в Лізі Чемпіонів бере участь всього лише другий раз. У минулому сезоні команда не змогла пройти кваліфікацію, поступившись в обох поєдинках "Ліверпулю". У сезоні нинішньому "селяни" зуміли уникнути сита кваліфікації, проте їх виступ в групі успішними назвати складно. "Хоффенхайм" так і не зміг поки в Лізі Чемпіонів здобути жодної перемоги. У групі команда тричі зіграла внічию і двічі програла. Причому обидва нічийних результати відбулися якраз в гостях. З однаковим рахунком 2:2 "Хоффенхайм" зіграв з "Ліоном" і "Шахтарем".

      Прогноз: "Манчестер Сіті" вже практично гарантував собі перше місце в групі і, швидше за все, лідери "містян" не братимуть участі в поєдинку з "Хоффенхаймом". Все ж "МанСіті" буде грати вдома і не допустять поразки у матчі.

      Україна U-20 – Італія U-20

      Подія: чемпіонат світу з хокею

      Дата та місце: 12 грудня о 14:00, Польща

      Анонс: букмекери рівнозначно оцінили шанси збірних на перемогу у цьому матчі. Так, збірна України отримала коефіцієнт 2.23, а Італія – 2.45. На те, що матч закінчиться внічию букмекери приймають з коефіцієнтом 4.76.

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      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Хокей Шахтар Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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