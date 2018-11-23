Події дня: "Шахтар" вдома приймає "Львів", Стаховський та Марченко боряться за вихід у півфінал

24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми будемо публікувати топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

"Шахтар" – "Львів"

Подія: 16 тур української Прем'єр-ліги

Дата та місце: 23.11 о 19:00, стадіон "Металіст"

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Анонс: команди зараз розділяють в турнірній таблиці 22 очка. Підопічні Паулу Фонсеки впевнено лідирують, маючи хороший запас міцності перед київськими динамівцями, що йдуть на другому місці і, напевно, мають намір ще більше його збільшити. Для цього їм, перш за все, треба брати свої очки з такими командами, як "Львів".

У свою чергу "Львів", напевно, буде грати закрито і спробує вибігати в контратаки. Не зайвим буде нагадати, що "Львів" на виїзді грає дуже добре – команда на чужих полях програла лише один раз в семи матчах. І лише один раз пропустила два м'ячі – у всіх інших матчах – або один, або нуль. В цілому "Львів" пропустив на виїзді чотири м'ячі. Як "Динамо" і "Шахтар".

Прогноз: попри всю статистику гостям зустрічі доведеться не легко проти лідера чемпіонату. Прогнозуємо мінімальну перемогу "Шахтаря".

Бальді – Марченко

Подія: чвертьфінал "Аndria e castel del monte challenger" – ATP Challenger Tour

Дата та місце: 23.11 об 11:00, Італія

Анонс: у чвертьфіналі українця Іллю Марченка чекає поєдинок проти восьмого сіяного Філіппо Бальди з Італії (АТР 180).

У попередньому турі розібрався з другим сіяним турніру Лоренцо Сонег. Наразі українець має дуже хорошу форму, порівнюючи з літньою частиною сезону. А коли Ілля Марченко знаходиться у хорошій фізичній формі – він може обіграти будь-кого.

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Прогноз: перемога українського тенісистка у трьохсетовому матчі. Все-таки чвертьфінал і Марченко буде грати проти господаря турніру.

Юмбер – Стаховський

Подія: чвертьфінал "Аndria e castel del monte challenger" – ATP Challenger Tour

Дата та місце: 23.11 о 17:00, Італія

Анонс: у чвертьфіналі Сергія Стаховського чекає матч проти лідера посіву, 20-річного Юго Умбера з Франції (АТР 100).

Стаховському пощастило з сіткою, так як в перших двох раундах йому в суперники попалися Маттео Віола і Ліам Каруана. Перший не володіє потужною подачею, тому не кращим чином грає на швидких покриттях. Ну а Ліам ще занадто молодий і не може похвалитися стабільною грою. Незважаючи на це, в грі українця було досить багато помилок.

На цьому турнірі француз Уго Юмбер грає в своєму улюбленому стилі. Він тримає свою подачу і б'є один ейс за іншим. У розіграшах він грає не так впевнено і часом допускає багато помилок.

Прогноз: в арсеналі Стаховського є потужна подача, а Юмберт більш впевнено пройшов своїх суперників і допустив менше помилок. Прогнозуємо перемогу французького тенісистка у запеклій боротьбі.

"Леганес" – "Алавес"

Подія: 13 тур Ла Ліги

Дата та місце: 23.11 о 22:00, Іспанія

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Анонс: 19-річний голкіпер "Леганеса" і збірної України Андрій Лунін вийде в стартовому складі на цей матч. Про це на передматчевій прес-конференції розповів головний тренер "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно.

"Леганес" вже третій сезон поспіль звично бореться за виживання в Ла Лізі. У минулому чемпіонаті ця боротьба проходила спокійніше, але зараз "виробники огірків" переживають певні труднощі. Команда знаходиться на 18-му місці в таблиці, вигравши тільки два матчі.

"Алавес", тим часом, продовжує надихати своїх шанувальників. Домашня перемога над "Уескою" повернула команду Абелардо на четверту сходинку. Більше того, відставання "Алавесу" від першої "Барселони" тепер становить лише один бал.

Прогноз: "Алавес" в поточному сезоні ще не допускав ні одної осічки. Також варто зазначити, що забивають і пропускають в останніх матчах обидві команди стабільно. Прогнозуємо перемогу гостей поля.

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