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      Події дня: "Ворскла" приймає "Олександрію", "Динамо" перевірить "Чорноморець"

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      Головні спортивні події 3 грудня
      Головні спортивні події 3 грудня / ФК "Ворскла"

      24 Канал презентує рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Ворскла" – "Олександрія"

      Подія: 17 тур УПЛ

      Дата та місце: 03.12 о 17:00, стадіон ім. Бутовського

      Анонс: полтавчани, які зіграли в четвер важкий матч з лондонським "Арсеналом", знаходяться не в найкращому психологічному стані. Перенесення гри з Полтави до Києва в самий останній момент і як результат поразка резервному складу "канонірам" (0:3), боляче б'є по амбіціях футболістам. "Ворскла" є головним переслідувачем, хоча "Зоря" після перемоги над "Десною" тимчасово влаштувалася на четвертому місці. У разі перемоги підопічні Василя Сачка скоротять відставання від "Олександрії" до шести очок, які вже можна буде відіграти в очних зустрічах.

      "Олександрія" в цьому сезоні продовжує радувати своїх уболівальників. У минулому турі "містяни" сенсаційно здобули історичну перемогу над київським "Динамо" (2:1). "Жовто-чорні" довели, що вміють грати проти будь-якого суперника у будь-якому стилі, так що "Ворсклі" буде несолодко – як і в зустрічі першого кола, коли полтавці зробили аж один удар по воротах Паньківа.

      Прогноз: фаворита зустрічі визначити дуже складно. Прогнозуємо результативну нічию.

      "Динамо" – "Чорноморець"

      Подія: 17 тур УПЛ

      Дата та місце: 03.12 о 18:30, НСК "Олімпійський"

      Анонс: до цієї зустрічі "Динамо" повинно підходити в гарному настрої. У попередній грі кияни мінімально обіграли на виїзді "Астану" і не тільки вийшли на перше місце в своїй групі Ліги Європи, а й гарантували вихід в плей-офф єврокубків. Тим паче, цього ж дня буде грати "Олександрія", яка є принциповим суперником "Динамо" за 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, і киянам ніяк не можна відпускати олександрійців вперед.

      Одеський "Чорноморець" в минулому турі, нарешті, перервав свої антирекорди, програшна серія закінчилася на позначці дев'ять матчів. "Моряки" здолали київський "Арсенал" (2:1), проявивши вольові якості. У першому колі в матчі в Одесі "Чорноморець" зумів відібрати очки у "динамівців".

      В цілому, в історії протистоянь "Динамо" і "Чорноморця" в Прем'єр-Лізі повна перевага у "біло-синіх": з 47 зіграних матчів у них 34 перемоги, п'ять разів перемагали "моряки", вісім матчів закінчилися внічию.

      Прогноз: кияни будуть налаштовані рішуче та багато буде залежати від попередньої гри, де зустрінуться "Ворскла" і "Олександрія". Перемога киян в 1 або 2 голи.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт УПЛ Футбол ФК Ворскла ФК Олександрія Динамо ФК Чорноморець
      Джерело: 24 Канал
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