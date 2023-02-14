Це не 2014 рік, росіяни мають боятися їхати на окуповані території, – Подоляк

Росія запланувала програму для так званих управлінців, які мають працювати на нещодавно окупованих територіях України. Це абсолютно нічого не значить. Уся окупаційна інфраструктура буде знищена.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, основний "механізм", який допоможе запобігти освоєнню окупованих територій – це Збройні Сили України.

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Звісно, Україна може вимагати відповідних резолюцій від міжнародної спільноти. Але в умовах інтенсивної війни найефективніший "механізм" на цьому напрямку – це ЗСУ.

Росіяни мають боятися їхати на окуповану територію

Як наголосив Подоляк, Україна повинна максимально жорстоко знищувати усю окупаційну інфраструктуру, яка є на наших територіях. Неважливо, що Росія планує чи думає там робити. Колаборанти та інші посіпаки росіян потихеньку закінчують своє фізичне існування.

Все дуже просто – Росія має боятися України. Росіяни мають боятися їхати на окуповані території України. Вони мають розуміти, що це не 2014 рік. Не буде такого, що ти приїхав в Крим, захопив чужий бізнес чи став адмініструвати його. Робиш кар'єру, п'єш вино і насолоджуєшся життям,

– наголосив Подоляк.

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І цивільні росіяни, і військові мають усвідомлювати просто правило – приїхав на окуповану територію – будеш знищений. Головне завдання України – максимальне знищення окупаційної інфраструктури включно з різними суб'єктами, які займаються окупацією.

Росіяни мають боятися слова "Україна". Інакше вони не даватимуть нам жити. Будуть постійно провокації на різних рівнях, очікування війни, постійне життя в стані напівекономіки, напівполітики. Ми не зможемо побудувати повноцінну державу, поки в нас буде щось окуповане,

– підкреслив Подоляк.

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