Ми ніколи цього не забудемо, – ОП про літаки та танки, які передала Україні Північна Македонія

Північна Македонія вирішила допомогти Україні боротися з російськими окупантами. Завдяки їй в наших героїв стало більше танків та літаків.

Північна Македонія надала ЗСУ важливу військову допомогу. Міноборони Північної Македонії передало героїчній українській армії танки Т-72, а згодом оголосило про передачу чотирьох штурмовиків Су-25.

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Подоляк подякував за військову підтримку

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк подякував Північній Македонії за таку неймовірну підтримку у боротьбі з російськими окупантами. Він заявив, що абсолютно неважливо, якого розміру країна чи ВВП, важливо, яке в неї серце та на які кроки вона готова для того, щоб протидіяти агресору, який вирішив розв'язати повномасштабну війну проти демократичної країни.

Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо,

– запевнив Подоляк.

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни спробували здійснити розвідку над Миколаївщиною за допомогою свого безпілотника. ЗСУ влучним ударом збили ворожий борт.

Замах на гауляйтера гуру завершився успішно. Його не встигли доправити до окупованого Криму, він помер по дорозі.

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