Постійні теракти й мертва економіка: в ОПУ змоделювали мир на умовах Росії

Мирні ініціативи, за якими Росія не виплачуватиме репарації та не понесе відповідальність за свої злочини, надзвичайно небезпечні для України. Окупанти мають програти і заплатити високу ціну за власні вчинки. В іншому випадку нормального життя в Україні не буде.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, упродовж майже року повномасштабної війни багато держав пропонували свої посередницькі послуги й навіть писали мирні плани. Зараз особливо чутно про ініціативи Китаю.

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Звісно, будь-яка держава має право виступати з тими чи іншими ініціативами. Але саме Україна вирішуватиме, що має робити на своїй території. Є певні речі, на які Київ ніколи не погодиться.

"Це не Україна напала на Росію. Не може бути ніякого мирного плану, коли країні, на яку напали, кажуть: "Дивіться, вас там ще трішки підріжуть, вам там ще доруйнують Бахмут, а ви на це погодьтеся і потерпіть трохи. У вас там ще пару десятків тисяч людей ракетами повбивають, а після цього ви, певно, можете погодитися. Це "дуже цікава" пропозиція миру. Ви віддасте свої території, тому що це ж мир. Це ж "крутий" мир буде", – підкреслив Подоляк.

Яким буде життя в Україні, якщо буде мир на умовах Росії

Як наголосив Подоляк, замороження війни буде катастрофою для України. Це – "золота мрія" Росії. Якщо Росія не програє, не вийде з окупованих територій, не заплатить репарації, не відповість за свої злочини, то, по суті, переможе.

В такому випадку окупанти отримають "індульгенцію" на масові вбивства населення іншої держави. Зрештою Росія і далі атакуватиме Європу і спробує знищити українську державність.

Ми, отримавши мир в обмін на території, матимемо велику кількість політичних вбивств. Росія буде тут відправляти ДРГ. Росія абсолютно не зважатиме на протести політичних еліт інших країн. Буде дуже велика кількість терактів в Україні, бо Росія буде казати: "Та ні, це ж після війни нацисти самі себе підривають",

– пояснив Подоляк.

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Зрозуміло, що в таких умовах з України просто втечуть люди та гроші. Адже ніхто не буде розвиватися та жити там, де не є безпечно. Так Україна дуже швидко занепаде.

Саме тому єдиний вихід – вийти на кордон 1991 року. А далі буде багато різних питань, які поступово реалізуються.

У нас буде дуже багато питань до них і щодо зони демілітаризації біля кордонів, і щодо репарацій, і щодо воєнних злочинів, і щодо інших проблем: екологічних, радіаційних, нуклеарних. У нас буде дуже багато судових процесів: відповідальність за знищення бізнесів у Криму, депортація дітей, гуманітарні складові та інших,

– наголосив Подоляк.

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