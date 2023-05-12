"Ті, хто в Кремлі, закінчать погано": у Зеленського пояснили, що мав на увазі президент

Президент Володимир Зеленський переконаний, що кремлівські високопосадовці закінчать погано і, ймовірно, не своєю смертю. У Москві такі слова глави держави викликали неабияку істерику.

В етері національного телемарафону радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що слова Володимира Зеленського про кінець найвищого російського керівництва – це не погрози. Адже це вже російська традиція – "прибирати свідків".

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Хотілося б побачити Путіна і Ко на лаві підсудних

Михайло Подоляк відзначив, що коли війна закінчиться перемогою України, то усі винуватці та організатори агресії проти України будуть відповідати за скоєне. Однак у Росії вже є своєрідна традиція – при наближенні фатального кінця прибирати "свідків", незалежно від їхнього статусу та посади. Тому і радник голови ОП переконаний, що не всі винуватці війни доживуть до трибуналу.

Водночас Подоляк висловив сподівання, що все ж Путін і Ко як організатори війни проти України таки доживуть до трибуналу і будуть відповідати за все скоєне, адже це буде хороший досвід для історії.

Проте радник голови ОП відзначив, що оскільки російське керівництво мавпує Третій Рейх, то й Путін може повторити долю Гітлера.

Як можна досягти миру в Україні

Адольф Гітлер покінчив життя самогубством 30 квітня 1945 року за більш ніж тиждень до капітуляції Німеччини у Другій світовій війні.

Про кінець кремлівської верхівки Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню BBC. У ньому ж президент наголосив на тому, що Росія розуміє тільки мову сили, тому мир можливий лише за результатами на полі бою.

У цьому ж інтерв'ю глава нашої держави пояснив, чому українські війська не можуть розпочати широкомасштабні контрнаступальні операції уже зараз.

За словами Зеленського, Україні потрібно більше часу на це. До того ж ми ще не отримали в повному обсязі обіцяну зброю від Заходу.