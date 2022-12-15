До весни маємо виконати основні завдання, – Подоляк про терміни закінчення війни

Війна в Україні триває вже майже 10 місяців. Проте досі сказати чітко про терміни закінчення війни важко, адже є багато чинників, що міняють хід бойових дій. Проте Україні не можна зупинятися у війні і до весни треба виконати основні завдання.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що про терміни говорити складно, але є математика війни – це ресурсні спроможності тієї чи іншої країни.

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Так, за його словами, на сьогодні є інформація, що Іран таки буде передавати Росії певну кількість крилатих ракет, тому що країна-агресор на чолі з Путіним не спроможна ці ракети виготовляти.

Концепцію війни розробили Путін, Патрушев і Ковальчук

Радник глави ОП сказав, що є математичний аналіз та логіка війни з точок зору:

як психологічно спільноти ставляться до того, що відбувається,

наскільки політичні еліти спроможні ухвалювати правильні рішення,

наскільки вони перебувають у стані афекту.

"І російська політична еліта явно перебуває в афекті. Вони дивляться з ненавистю на ключового автора війни. Я розумію, що це не лише Путін. Найімовірніше, авторами війни є Патрушев і Ковальчук", – заявив Подоляк.

Він зазначив, що авторами війни треба називати не лише Путіна, а всю цю трійцю. "Інші допрацьовували, але авторами є конкретна трійця людей, які вирішили, що мають прийти в Україну та масово вбивати людей – це Путін, Ковальчук і Патрушев. Ці три прізвища треба фіксувати як єдине ціле", – вважає Подоляк.

На його думку, феномен Бучі на Київщині і є концепцією війни, яку розробили Путін, Патрушев і Ковальчук – прийти та дати дозвіл на максимальне нищення цивільного населення.

Тобто виявити нелояльних людей, максимально жорстоко їх вбивати чи катувати, а потім спалити – це десятки чи сотні тисяч людей. Після цього, сміючись, з келихом шампанського вийти на публіку і сказати, мовляв, вони "звільнили території",

– наголосив Подоляк.

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Про постачання зброї до України

Щодо психології війни, то, як запевнив радник голови ОП, безумовно логіка дає розуміння, що ресурси Росії є обмеженими, а Україна навпаки сьогодні – має кращі та довірчі відносини з нашими союзниками, бо вони розуміють, що нам треба давати.

"Ці симптоматичні заяви про ЗРК Patriot, Leopard та можливість передачі додаткової військової авіації говорять про те, що знімаються ключові перестороги, з якими наші партнери ставилися до передачі різної зброї", – пояснив Подоляк.

До весни Україна має виконати основні завдання

Він зазначив, що сьогодні практично всі говорять, що Україні треба дати все, щоб вона у повному обсязі звільнила свої території.

Це говорить про те, що якщо слідувати цій логіці та якщо не буде форс-мажорів, то певно до весни результат буде очевидним. Є ще одна важлива річ – ми не можемо стагнувати цю війну. Як би страшно це не звучало, але нам не можна зупиняти її, тому що будь-яка оперативна пауза чи зупинка, попри постійні артилерійські обстріли з обох сторін, дозволить Росії перегрупуватися,

– заявив Подоляк.

Адже у Росії постійно триває мобілізація. Радник глави ОП зазначає, що якщо кількість трупів, яка направляється в Росію зменшиться, то це понизить екзальтацію родичів російських військових.

"Ми не можемо собі цього дозволити, тому безумовно було б бажано, щоб все йшло згідно з логікою Генштабу та Ставки Верховного Головнокомандувача і до весни ми виконали б основні завдання", – підсумував Подоляк.

До слова, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю виданню The Economist щодо війни в Україні. Він сказав, що в нього є розуміння, як перемогти Росію та вийти на позиції станом на 23 лютого.

Також Залужний анонсував масштабну операцію, над якою вже працює армія. Однак спостерігати її люди поки не можуть. Крім того, за його словами, Росія готує близько 200 тисяч військових і припускає, що окупанти можуть повторно піти на Київ.