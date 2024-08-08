Подоляк сказав, яку вигоду може отримати Україна від ситуації у Курській області

Зараз не потрібно багато обговорювати ситуацію у Курській області. Але зрозуміло, що Україна здатна отримати тут вигоду.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що не варто вестися на спекуляції від різних "експертів", які нібито орієнтуються в ситуації. Переважно ці люди взагалі не усвідомлюють, що там відбувається та хто й куди рухається.

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Які вигоди може отримати Україна

Як наголосив Подоляк, насамперед Україні потрібні гарантії безпеки для своїх прикордонних територій. А також – санітарна зона в Росії навколо кордонів України.

Кремль має усвідомити, що війна не буде йти на умовах Путіна. А бойові дії завдаватимуть суттєвих втрат самій Росії. Україна також хоче, аби ворог сприйняв переговорні позиції, на яких акцентує президент Володимир Зеленський. Йдеться про справедливий мир в межах міжнародного права як єдиного майданчика для дискусій.

Ось що хоче отримати Україна. Чи має вона на це ресурси? Має, але хотілося б набагато більше та набагато швидше. Ці ресурси є у країн-партнерок, які прописали міжнародне право та правила. І які чомусь не хочуть усвідомити, що правила треба захищати. І не можна дозволяти країні, яка хоче їх "обнулити", домінувати,

– підкреслив Подоляк.