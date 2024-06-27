У Зеленського відповіли, чи дійсно США робили "м'якшими" санкції щодо Росії для власної вигоди

За даними ЗМІ, Штати буцімто спеціально вводять "м'якші" санкції проти Росії перед виборами, бо адміністрація Байдена побоюється зростання цін на паливо. Варто пам'ятати, що зараз є багато різної спекулятивної інформації.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що сьогодні лунає багато спекулятивних заяв, які крутяться навколо виборів у США. Не всі вони відповідають дійсності. І не варто коментувати те, що є внутрішніми спекуляціями у США.

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Що не так із санкціями

Як наголосив Подоляк, проблеми із санкціями дійсно є. Але не варто тут "приплітати" виборчий процес у США.

Проблема з санкціями базується на двох речах. Насамперед немає готовності чітко оцінити те, наскільки працюють чи не працюють конкретні обмеження. Їх потрібно переглядати та оновлювати. Інша проблема – бюрократія. Все ухвалюють занадто довго.

Через бюрократію дуже довго приймають рішення, і Росія вже розуміє, якими саме вони будуть. Тобто рішення можуть обговорювати протягом шести місяців, а в цей момент Росія вибудовує паралельні схеми, які дозволяють потім ці санкції обходити,

– зазначив Подоляк.

Інколи є й інші дивні моменти щодо санкцій. Буває, що йдуть обмеження, але з іншого боку паралельно дозволяють працювати своїм компаніям на російських ринках.