План капітуляції України, – Подоляк жорстко розкритикував "мирну ініціативу" лідера ПАР

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що більшість пропозицій миру, які надходять Україні, не враховують наші інтереси і, як наслідок, грають на руку Росії.

Дивіться також Президент ПАР прибув в Україну з "мирною ініціативою": у Києві перекрили вулиці

Що не так із "мирними" ініціативами

Будь-який "план миру", з якої країни б він не походив, мусить мати конкретно прописаний шлях до миру в регіоні та обмеження для Росії після війни, вважає Подоляк.

Якщо ж у пропозиції немає цих пунктів, то будь-який "план миру" коректніше називати "планом капітуляції України". Щодо таких ініціатив не варто вживати слово "мир", бо це може бути використано в глобальному інформаційному просторі проти інтересів України,

– переконаний радник Офісу Президента.

Не є виключенням з цього правила й ініціатива Сиріла Рамафоси.

Такі "плани", на думку Подоляка, зазвичай виглядають наступним чином:

негайно припиніть вогонь;

негайно дайте спокій окупаційним військам Росії;

негайно припиніть просити у Заходу зброю;

визнайте право Росії вас вбивати;

відмовтесь від юрисдикції Міжнародного кримінального суду та репарацій.

Подоляк не розуміє, як можна пропонувати це Україні після 16 місяців повномасштабної війни.

"Ми, як суспільство, "витягуємо" цю війну й платимо величезну ціну за нашу свободу. Ми є єдиною країною у світі, яка готова іти на це. На мою думку, такі пропозиції мають нас ображати", – зазначив Подоляк.

Який наслідки може мати втілення подібних "планів"

Радник Офісу Президента застерігає від того, щоб вірити в дієвість таких ініціатив.

"Якщо Росія не програє війну, вона збільшить свою агресію, передовсім інформаційно. Вона буде розставляти вигідні їй акценти й доводити, що Україна сама зруйнувала свої міста, сама влаштувала геноцид у Бучі й тому подібне", – припустив Подоляк.

Вже через рік після завершення війни глобальний інформаційний простір матиме безліч модерованих Росією досліджень, які вказуватимуть на наш нібито "нацизм" і наше бажання вбивати самих себе.

Саме такими у короткостроковій перспективі будуть наслідки ініціатив, на зразок Рамафосової.

Михайло Подоляк про "мирну ініціативу" африканської делегації: дивіться відео

Що відомо про позицію ПАР