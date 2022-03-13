Подоляк розповів про головні пункти, які повинен містити майбутній договір з Росією

Михайло Подоляк розповів, які пункти обов'язково повинен містити майбутній договір з Росією. Без них його ніхто підписувати з нашої сторони не збирається.

В інтерв'ю Володимирові Соловйову радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав важливі пункти майбутнього договору. Якщо їх не буде, то ніхто ні про що домовлятися з Росією не буде.

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Документ передовсім враховуватиме інтереси України

Михайло Подоляк підкреслив, що майбутній російсько-український документ має бути всеосяжним. Він обов'язково повинен включати:

неможливість повторення військових дій проти України;

включати для нашої держави гарантії;

враховувати гарантії безпеки, які хоче отримати Росія.

Нагадаємо, що країна-агресорка досі носиться з думкою, що на неї всі навколо хочуть напасти. Тож завдає "превентивних" ударів.

Радник глави ОП переконаний, що сторони наближаються до досягнення компромісу.

Ми маємо усі пропозиції, які так чи інакше захищають ці інтереси, виводять Україну з-під удару з точки зору того, щоб не повторилися подібні ситуації,

– зазначив він.

Михайло Подоляк також запевнив, що потрібно ще трохи часу, щоб у Росії на всі 100% зрозуміли ситуацію, в яку потрапила країна.

Зазначимо, що радник глави ОП Михайло Подоляк входить до української групи переговорників. Уже відбулося кілька раундів перемовин, але жоден із них не був результативним. Натомість або під час або після зустрічей Росія активно обстрілювала мирні українські міста.

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