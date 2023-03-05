Путін отримає вирок: у Зеленського розповіли про перший крок до трибуналу

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про перші кроки створення трибуналу щодо злочинів Росії. Він зазначив, що вирок отримають всі причетні до війни.

У своєму твітері Михайло Подоляк повідомив, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії.

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Хто отримає вироки

Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки,

– написав Подоляк.

Нагадаємо, що генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії Росії ініціював Офіс Генерального прокурора:

за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду,

у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії Росії може розпочати свою роботу у Гаазі вже цього літа.

Підтримка партнерів

Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Про це під час вечірнього звернення до українців 3 березня повідомив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, до Львова з’їхалися представники країн ЄС, а також Великої Британії та США аби напрацювати процес притягнення до відповідальності терористичної країни Росії та її керівництва за агресію проти нашої держави.

Нагадаємо, що під час пресконференції для ЗМІ 24 лютого Зеленський заявив, що на майданчику ООН може буде створений спецтрибунал для Росії. Глава держави додав, що всі українські дипломати та політики щоденно докладають максимум зусиль для того, щоб це запрацювало.