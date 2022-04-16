Подоляк скаржиться, що ЄС дає не ту зброю, яка потрібна Україні: ще й надто довго

Росія продовжує нарощувати свою агресію, тому Україні потрібна зброя. Наша держава повинна отримати її не через місяць, а вже зараз.

Попри те, що Євросоюз надає нам озброєння, однак не те, яке потрібне. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Варто прочитати "Люди налаштовані йти до кінця": Оністрат сказав, чого не вистачає на передовій

"Україна потребує зброї не через місяць – зараз"

За його словами, Україна продовжує просити зброю. Європейці підтримують заклик до своїх урядів.

ЄС йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили,

– наголосив Подоляк.

Окрім цього, зброя їде надто довго. "У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. Україна потребує зброї. Не через місяць. Зараз", – додав радник глави ОП.

До речі, як повідомили у міністерстві закордонних справ окупантів, Росія розіслала ноту всім державам, які постачають Україні зброю. Загарбники погрожують США та країнам НАТО "непередбачуваними наслідками" та звинувачують у "порушенні жорстких принципів".

До речі – Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському потужну зброю: дивіться відео